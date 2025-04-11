Немає клепки в голові, – Ніна Набока зізналася, за що критикує молодих акторів-чоловіків

Народна артистка України Ніна Набока розповіла, що з теплом ставиться до молодих режисерів та акторів. Але деяких може сварити за те, що вони транслюють веселощі в мережі під час війни.

Акторка Ніна Набока розповіла, що її обурюють деякі публікації від цивільних чоловіків-акторів. Про це вона зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24.

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Народна артистка Україні зізналась, що нагадує своїм молодим колегам про те, що не варто показувати веселощі на публіку. Адже на них дивляться юні воїни, які захищають Україну на фронті.

Наші актори, хлопці, вони отримали трошки від мене. Дивлюся в телефон, бачу: зелена галявина така, звучить музичка – вони займаються, м'язи показують. Високі такі, по 40 років, кобили. І іржання кінське таке йде. І знизу свічечка горить – в 19 років хлопчик загинув. Коли так вам весело, то хоч не показуйте. Діти ті, що на війні, дивляться на вас. Невже немає в голові клепки, щоб це робити?!

– підкреслила Ніна Набока.

Акторка емоційно розкритикувала чоловіків, які транслюють своє щасливе життя в тилу.

"Або показують, як гуляють прекрасно, знімають. Той сидить в окопах в грязюці, а він – з бокалом, як весело йому живеться. Ось, що страшне. Неначе люди подуріли. Хіба це можна так робити?!" – сказала Набока.

Інтерв'ю з Ніною Набокою: дивіться відео онлайн

Ніна Набока розповіла, що її зять – військовий. Він тричі зазнав контузії, зараз перебуває на лікуванні. Та, ймовірно, після відновлення знову повернеться на фронт.

Додамо, ведучий та актор Геннадій Попенко зазнав серйозної травми коліна під час служби в ЗСУ. Це значно вплинуло на його життя і роботу та акторську кар'єру. Зараз він відновлює функціонування кінцівки.