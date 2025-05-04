Fenomenal' від Дорофєєвої, альбом від Jerry Heil та багато іншого: добірка музичних новинок

Останнім часом відбулося чимало прем'єр від українських артистів. Нові альбоми, сольні треки, колаборації – про все це читайте у сьогоднішньому матеріалі.

Show 24 розповість про прем'єри від Наді Дорофєєвої, KOLA, TVORCHI, альбом від Jerry Heil, спільну роботу Володимира Дантеса і Dema. Зберігайте нашу добірку та додавайте найкращі треки у плейлист.

До речі "Зібрала п'ять років творчості в один альбом": Jerry Heil здивувала фанів новою платівкою

Надя Дорофєєва

Нещодавно Надя Дорофєєва випустила довгоочікуваний трек Fenomenal', якому вже чотири роки. Пісня мала вийти у першому сольному альбомі співачки в березні 2022 року, але розпочалося повномасштабне вторгнення.

Альбом так і не вийшов. Я написала всі нові пісні, а зі старих переклала тільки три – і FENOMENAL’ була однією із них,

– розповіла Дорофєєва.

До речі, пісня Fenomenal' зараз очолює чарт Apple Music в Україні.

Надя Дорофєєва – Fenomenal': дивіться відео онлайн

KOLA

2 травня KOLA випустила трек "Блюз". Він про стан, коли на душі важко, але ти вдаєш, що все нормально. Про моменти, коли залишаєшся наодинці із собою, й вже не хочеш нічого приховувати.

KOLA – "Блюз": дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Вийшов довгоочікуваний альбом Jerry Heil, який називається "Архетипи". Туди увійшло 16 треків – кожен з них уособлює окремий архетип – одну з граней особистостей артистки.

Кожен трек в цьому альбомі – як окремий мій архетип. Не юнгіанський, а мій власний: лірична наївка, інтровертка-бунтарка, грайлива Джеррі з 2019-го, мавка... Цікаво, чи впізнаєте ви їх усі. А, може, розчуєте ще щось?, – поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil – "На килимі": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес і Dema

24 квітня Володимир Дантес презентував спільний трек з молодою виконавицею Dema – "Пісня, яку має виконати чоловік". Співак побачив у тіктоці, як дівчина виконує щойно написану композицію. З першої ноти вона зачепила артиста, тож вже наступного дня вони записували його частину в студії.

"Я особисто знаю, який заангажований наш шоубізнес, молодь не сприймають або одразу навішують купу ярликів, що артисти-початківці просто губляться. Цей дует навпаки про нове дихання, про вміння вчитися та дослухатися до свіжого дихання Dema. Впевнений, що кожен оцінить нашу колаборацію, бо вона – проста, щира та справжня, а тема всім відгукнеться, бо такий вже він світ навколо нас", – розповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес і Dema – "Пісня, яку має виконати чоловік": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Відбулася прем'єра пісні гурту TVORCHI "Надія" та мудвідео на неї. Ролик знімали в недобудованому Дарницькому вокзалі у Києві. Джеффрі та Андрій з'явилися в яскравих супергеройських костюмах. Вони уособлюють хлопців, які перебувають в пошуках надії. Артисти наче розфарбовують сірий простір жестами, поглядами та рухами.

Наша "Надія" – це про вибір бачити світло. Про підтримку себе і пошук змісту тут і зараз. Це не історія про суперсилу, а про щось просте, але важливе: внутрішню віру, яка підживлює вогник всередині. Сьогодні це і є суперсила – надіятись на краще,

– розповіли TVORCHI.

TVORCHI – "Надія": дивіться відео онлайн

Влад Дарвін

Влад Дарвін представив культову пісню "Амстердам" українською мовою. Свого часу вона стала музичною візитівкою співака та отримала нове дихання через 16 років після прем'єри на телепроєкті "Фабрика зірок 2".

"Мені хотілося дати цій композиції новий зміст і нове звучання. Вона пройшла зі мною шлях дорослішання. Тепер вона звучить інакше – глибше, чесніше, українською", – поділився Влад Дарвін.

Влад Дарвін – "Амстердам": дивіться відео онлайн

LEGENI

LEGENI – це колаборація коміка Васі Харізми, співака Сергія Лазановського, блогерів Оптиміста та Андрія Галина. Вони відродили легендарну пісню 90-х років івано-франківського гурту "Фантом-2".

LEGENI – "Двоє": дивіться відео онлайн

Bulvar LU

Гурт Bulvar LU презентував трек "Парфум".

"Парфум" – це про моменти, коли у часи темряви варто обирати світло всередині себе. Пісня звучить як аромат старого флакону: трохи ностальгії, трохи бунту та багато щирих емоцій. У ній присутній дух того часу, коли все було простіше, але по-справжньому,

– розповіли учасники колективу.

Bulvar LU – "Парфум": дивіться відео онлайн

Kolaba і Катерина Бужинська

Народна артистка України Катерина Бужинська та гурт Kolaba переспівали легендарну пісню "Як у нас на Україні".

Ця пісня – присвята нашим людям – тим, хто творить історію сьогодні. Хто бореться, хто надихає, хто співає навіть тоді, коли важко. "Як у нас на Україні" – це не лише про минуле. Це про сьогодення. І про те, яким буде наше завтра,

– розповіли учасники гурту Kolaba.

Kolaba і Катерина Бужинська – "Як у нас на Україні": дивіться відео онлайн

Teren

Співачка TEREN випустила пісню "Не та".

"Взагалі, цю пісню я писала для дуету з Тетяною Піскарьовою, тобто по суті – текст народився після діалогу зі старшою жінкою. Це був доволі відвертий діалог, у якому ми прийшли разом до певних висновків з приводу жіночого щастя, жіночої сили. І, на жаль, лише через болючий досвід та глибокі рани ми приходимо до цієї сили. Потрібно згоріти, щоб стати вогнем. Тому, поділившись дечим особистим одна з одною, ми зрозуміли, що без травматичного досвіду, який ми мали, ми б досі шукали себе в інших", – поділилась Teren.

Teren – "Не та": дивіться відео онлайн

UMRYKHIN і TAYNA

UMRYKHIN та TAYNA презентували спільний трек "Дві комети". Це історія про дві душі, які летять назустріч одна одній крізь всесвіт почуттів та випадковостей. Пісня про мить, коли дві різні енергії стикаються і створюють вибух, який залишає слід у серці.

UMRYKHIN і TAYNA – "Дві комети": дивіться відео онлайн

DaRina Ulanovska

DaRina Ulanovska випустила пісню "Лілеї" – це історія вигаданої дівчинки, яка так сильно закохалася, що світ навколо ніби зупинився. Але коли слухаєш, здається, що вона твоя.

DaRina Ulanovska – "Лілеї": дивіться відео онлайн

IMARY

Співачка IMARY запрем'єрила пісню та кліп "Доле".

""Доле" – це пісня про шлях. Про те, як не загубитись, коли навколо темно, як почути себе. Як іти, навіть не знаючи точно куди – але з відкритим серцем. У словах пісні є омаж на "Contra spem spero" Лесі Українки – твору, що для мене став символом сили, яка була до нас. Її "сподіватись без надії" у пісні перетворюється на "йти, навіть коли не видно дороги". Можливо, ця пісня стане для когось опорою. Якщо так – значить її шлях тільки починається",

– розповіла IMARY.

IMARY – "Доле": дивіться відео онлайн

ANGELA

Співачка ANGELA презентувала трек "Доведи". Він про справжнє кохання, яке змушує не лише мріяти, але й діяти, надихає на великі вчинки заради близької людини.

ANGELA – "Доведи": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

Народний артист України Павло Зібров випустив пісню "Я Маріуполь". Слова написала поетеса Леся Василега, а аранжування здійснив композитор і музикант Андрій Шусть. До запису композиції також долучилися студенти Київського університету культури.

Павло Зібров – "Я Маріуполь": дивіться відео онлайн

Dakh Daughters

Український фрік-кабаре гурт Dakh Daughters випустив новий альбом Pandora’s Box, в який увійшли дев'ять пісень.

"Це наша мистецька рефлексія на війну, яку Росія розв'язала в Україні, наша реакція на апокаліпсис, який заполонив увесь світ. Це позиція залишатися людиною під час найскладніших випробувань, навіть тоді, коли здається, що сил вже немає. Ми черпаємо їх у словах українських поетів і поеток: Олександра Олеся, Івана Франка, Вікторії Амеліної, а також у нашій фольклорній традиції", – прокоментували альбом учасниці колективу.

Dakh Daughters – Pandora’s Box: дивіться відео онлайн

Shmiska

Сингл "Люди" став одним із головних треків дебютного мініальбому Shmiska "Мереживо". Також вийшов кліп, режисеркою якого стала Ангеліна Степаненко, а оператором – Антон Гудков.

У зйомках кліпу взяли участь артистки, інфлюенсери та музиканти, які підтримують рівність та активність у соціальних питаннях: Маша Кондратенко, Кажанна, Brykulets, Структура Щастя, Renie Cares, badactress, Олександр Заїка, анастимоза, "Скажи Щось Погане", Лея, provulok та інші.

Shmiska – "Люди": дивіться відео онлайн