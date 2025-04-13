Пивоваров, YAKTAK, Вакарчук, TAYANNA та інші: 10 найкращих українських пісень тижня

Цього тижня чимало українських артистів потішили шанувальників новими треками, тож саме час поповнювати свій плейлист хорошою музикою. Сьогодні читайте про прем'єри від Артема Пивоварова, YAKTAK, Святослава Вакарчука та інших.

Є й цікаві колаборації: VLADA K та Kalush, STASYA і ХАС, Стас Корольов і BADBOK. Більше – у матеріалі Show 24.

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Артем Пивоваров

Артем Пивоваров представив пісню "Десь надходила весна" та lyric-відео на неї. Трек увійшов до альбому "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2", а за основу взято однойменний вірш українського поета Павла Тичини.

Артем Пивоваров – "Десь надходила весна": дивіться відео онлайн

Ivan Navi

Ivan Navi презентував кліп "Гріхи" з Ксенією Мішиною в головній ролі. Режисером став Данило Дємєхін.

"У відеокліпі ми звернулись до теми 7 смертних гріхів (похіть, гординя, обжерливість, жадібність, заздрість, лінь та гнів). Гріхи – це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. "Вилікуватись" від цього стану можна лише побачивши всю їхню справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами – піддаватися спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій", – розповів Ivan Navi.

Ivan Navi – "Гріхи": дивіться відео онлайн

VLADA K та Kalush

VLADA K та Kalush випустили спільну роботу "Диваки". Це історія про людей, які не бояться відділятися та бути справжніми. Про тих, хто знаходить радість у простих речах, хто не шукає легких шляхів, але завжди залишається вірним собі.

VLADA K та Kalush – "Диваки": дивіться відео онлайн

STASYA і ХАС

Днями вийшов спільний трек STASYA і ХАС – "В той день". Пісня стала глибоким роздумом про часи без війн, коли вони були лише в кіно, а головними переживаннями були вибір рингтону або касети на програвачі, ігри до темноти. Зараз це вже в минулому, але ці моменти пам'ятає кожен, хто їх пережив.

STASYA і ХАС – "В той день": дивіться відео онлайн

YAKTAK

YAKTAK потішив шанувальників треком "Люди" та представив кліп, в зйомках якого взяли участь люди різного віку: діти, підлітки, дорослі та старші. Візуально відео підкреслює головну ідею пісні: кожен є частинкою чогось більшого і саме разом народжується сила.

У кліпі також з'явилися Святослав Вакарчук, alyona alyona, Kola, Yarmak, військовий і музикант Мойсей Бондаренко та керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

YAKTAK – "Люди": дивіться відео онлайн

TAYANNA

TAYANNA представила сингл "До води". У центрі пісні – зв'язок жінки з природою.

"Ця пісня – моє внутрішнє переосмислення. Я все більше відчуваю, наскільки природа є частиною мене, наскільки важливо для жінки бути поруч із нею, відчувати її силу та єдність. Природа наповнює, заспокоює, гармонізує. Земля й вода здатні зцілювати, адже в усьому, що нас оточує, закладена цілюща енергія", – каже співачка.

TAYANNA – "До води": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук запрем'єрив пісню "Лютий не минає".

Я написав пісню "Лютий не минає" на початку цього року. Та вона – про інший, той самий для нас усіх лютий. Можливо, в цій пісні кожен знайде щось своє. Створюючи її, з тихою радістю думав про те, що маю близьких людей, які допомагають у найсумніші, найтемніші дні долати усі виклики,

– поділився Вакарчук.

Святослав Вакарчук – "Лютий не минає": дивіться відео онлайн

Mirami

Гурт Mirami представив трек "Забуваю". Це сучасна історія про розставання, яке дарує новий початок, а не лише несе біль. Автором слів та музики є один із продюсерів тріо, український саундпродюсер Андрій Бакун.

Ця пісня – про силу відпустити те, що більше не робить тебе щасливим. Це не про смуток, а про рух уперед. І ми впевнені, що кожен, хто її почує, відчує хвилю свободи разом із нами!,

– коментують учасниці гурту.

Mirami – "Забуваю": дивіться відео онлайн

Dakh Daughters

Гурт Dakh Daughters презентував пісню "Повернення" на слова української письменниці та громадської діячки Вікторії Амеліної. Вона загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Краматорська у 2023 році.

Ми щиро закохалися у вірш "Історія для повернення" Вікторії Амеліної та маємо за честь нести її неймовірно сильну поезію крізь роки. Дуже хотілося, щоби Вікторія почула цю пісню,

– поділились виконавиці.

Dakh Daughters – "Повернення": дивіться відео онлайн

Стас Корольов і BADBOK

Стас Корольов і BADBOK випустили спільний трек "Твій голос". Через самоіронічну та легку форму артисти транслюють важливий меседж: українська мова звучить неймовірно. Ідея пісні з'явилася три роки тому, коли BADBOK побачив сторіс знайомої, де вона вперше заговорила українською.

Я подумав, як же в неї гарно звучить голос у цей момент. Її українська стала музикою для моїх вух,

– пригадав він.

Стас Корольов і BADBOK – "Твій голос": дивіться відео онлайн

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