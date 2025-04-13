Есть и интересные коллаборации: VLADA K и Kalush, STASYA и ХАС, Стас Королев и BADBOK. Больше – в материале Show 24.

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Артем Пивоваров

Артем Пивоваров представил песню "Десь надходила весна" и lyric-видео на нее. Трек вошел в альбом "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2", а за основу взято одноименное стихотворение украинского поэта Павла Тычины.

Артем Пивоваров – "Десь надходила весна": смотрите видео онлайн

Ivan Navi

Ivan Navi презентовал клип "Грехи" с Ксенией Мишиной в главной роли. Режиссером стал Даниил Демехин.

"В видеоклипе мы обратились к теме 7 смертных грехов (похоть, гордыня, обжорство, жадность, зависть, лень и гнев). Грехи – это отражение многих конфликтов, которые происходят внутри нас. "Вылечиться" от этого состояния можно только увидев всю их истинную природу, столкнувшись с ними лицом к лицу. Тогда выбор будет за вами – поддаваться соблазнам снова и снова или выйти из этого круга и выбрать внутренний покой", – рассказал Ivan Navi.

Ivan Navi – "Грехи": смотрите видео онлайн

VLADA K и Kalush

VLADA K и Kalush выпустили совместную работу "Диваки". Это история о людях, которые не боятся отделяться и быть настоящими. О тех, кто находит радость в простых вещах, кто не ищет легких путей, но всегда остается верным себе.

VLADA K и Kalush – "Диваки": смотрите видео онлайн

STASYA и ХАС

На днях вышел совместный трек STASYA и ХАС – "В тот день". Песня стала глубоким размышлением о временах без войн, когда они были только в кино, а главными переживаниями были выбор рингтона или кассеты на проигрывателе, игры до темноты. Сейчас это уже в прошлом, но эти моменты помнит каждый, кто их пережил.

STASYA и ХАС – "В тот день": смотрите видео онлайн

YAKTAK

YAKTAK порадовал поклонников треком "Люди" и представил клип, в съемках которого приняли участие люди разного возраста: дети, подростки, взрослые и старшие. Визуально видео подчеркивает главную идею песни: каждый является частью чего-то большего и именно вместе рождается сила.

В клипе также появились Святослав Вакарчук, alyona alyona, Kola, Yarmak, военный и музыкант Моисей Бондаренко и руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

YAKTAK – "Люди": смотрите видео онлайн

TAYANNA

TAYANNA представила сингл "До води". В центре песни – связь женщины с природой.

"Эта песня – мое внутреннее переосмысление. Я все больше чувствую, насколько природа является частью меня, насколько важно для женщины быть рядом с ней, чувствовать ее силу и единство. Природа наполняет, успокаивает, гармонизирует. Земля и вода способны исцелять, ведь во всем, что нас окружает, заложена целебная энергия", – говорит певица.

TAYANNA – "До води": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук запремьерил песню "Лютий не минає".

Я написал песню "Лютий не минає" в начале этого года. Но она – о другом, о том же для нас всех феврале. Возможно, в этой песне каждый найдет что-то свое. Создавая ее, с тихой радостью думал о том, что имею близких людей, которые помогают в самые печальные, самые темные дни преодолевать все вызовы,

– поделился Вакарчук.

Святослав Вакарчук – "Лютий не минає": смотрите видео онлайн

Mirami

Группа Mirami представила трек "Забываю". Это современная история о расставании, которое дарит новое начало, а не только несет боль. Автором слов и музыки является один из продюсеров трио, украинский саундпродюсер Андрей Бакун.

Эта песня – о силе отпустить то, что больше не делает тебя счастливым. Это не о грусти, а о движении вперед. И мы уверены, что каждый, кто ее услышит, почувствует волну свободы вместе с нами!,

– комментируют участницы группы.

Mirami – "Забываю": смотрите видео онлайн

Dakh Daughters

Группа Dakh Daughters презентовала песню "Повернення" на слова украинской писательницы и общественного деятеля Виктории Амелиной. Она погибла в результате российского ракетного обстрела Краматорска в 2023 году.

Мы искренне влюбились в стихотворение "История для возвращения" Виктории Амелиной и имеем честь нести ее невероятно сильную поэзию сквозь годы. Очень хотелось, чтобы Виктория услышала эту песню,

– поделились исполнительницы.

Dakh Daughters – "Повернення": смотрите видео онлайн

Стас Королев и BADBOK

Стас Королев и BADBOK выпустили совместный трек "Твой голос". Через самоироничную и легкую форму артисты транслируют важный месседж: украинский язык звучит невероятно. Идея песни появилась три года назад, когда BADBOK увидел сторис знакомой, где она впервые заговорила на украинском.

Я подумал, как же у нее красиво звучит голос в этот момент. Ее украинский стал музыкой для моих ушей,

– вспомнил он.

Стас Королев и BADBOK – "Твой голос": смотрите видео онлайн

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