Від ліричних пісень про кохання до потужного хардроку: головні музичні новинки тижня

Новий тиждень – це завжди нові прем'єри від українських артистів. Останнім часом зірки не бояться експериментувати з жанрами, образами й відеороботами.

Тож потішили шанувальників різноманітними треками – від ліричних пісень про кохання до потужного хардроку. Про головні музичні новинки тижня – читайте в матеріалу 24 Каналу.

MELOVIN

Костянтин запрем'єрив пісню "я горю не згораю". Як поділився артист, це композиція про людей, які вміють відчувати, не бояться любити й навіть після втрат зберігають у собі вогонь життя.

Мені здається, у кожного є людина, яка попри все надихає горіти, робити божевільні вчинки й віддаватися почуттям. І хоч би що сталося, ти все одно пам'ятаєш цей вогонь. Тому я вирішив зробити пісню не про біль, а про пристрасть, яка стає частиною сили,

– зазначив співак.

MELOVIN — "я горю не згораю": дивіться відео онлайн

KORNEL

Артист випустив чуттєву роботу про кохання, яка називається "Родимки".

Є зв'язки між людьми, які неможливо пояснити. Дві душі просто відчувають, що створені одна для одної, але не завжди вистачає віри в обох, щоб це прийняти. Тоді приходять випробування, через які або зникаєш, або стаєш ближчим. "Родимки" саме про це,

– розповів співак.

KÓRNEL – "Родимки": дивіться відео онлайн

BADSTREET BOYS

Гурт, до складу якого входять Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр, випустили трек Guy Richi у стилі бойзбендів 2000-х.

Ми перечитали тексти пісень хлопчачих гуртів 90-х і зрозуміли, що всі вони співали про одне й те саме: кохання, славу, розбиті серця. Тож наша пісня про всі сенси й проблеми бойзбендів одразу, тільки з іронією. Нам здається, що іноді ми всі потребуємо таких пісень – трохи безсенсовних, але щиро веселих,

– зазначив Дантес.

BADSTREET BOYS – Guy Richi: дивіться відео онлайн

Golubenko

"Їй пасує це" – dark pop історія від Golubenko про кохання, яке не хоче зникати. Про той дивний стан, коли любов уже закінчилась, але всередині все ще болить.

Golubenko – "Їй пасує це": дивіться відео онлайн

CHEEV

Співак презентував анімаційне лірик-відео "Леоноре". Цей трек CHEEV увійшов до третього студійного альбому співака Romcom і також оспівує тему кохання. У ньому розповідається про те, як страх відчувати інколи руйнує більше, ніж саме кохання. І лише прийняття власної слабкості повертає спокій і силу.

CHEEV – "Леоноре": дивіться відео онлайн

GROSU

Аліна Гросу представила новий сингл "Впусти мене у своє серце", де трендова попмузика зустрічається з потужною енергетикою хардроку.

Це я справжня. Я довго йшла до того, щоб показати цю сторону себе. Рок-музика завжди надихала мене своєю свободою, мабуть, ще з дитинства, коли її мені вмикали брати. Цією піснею мені хотілося розказати історію про любов, яка вривається в життя та змінює все, перевертає догори дриґом,

– поділилася виконавиця.

GROSU – "Впусти мене у своє серце": дивіться відео онлайн

ANNA MANU

Нова пісня артистки називається "Не топчи мою любов". За її словами, це трек про кожного, хто коли-небудь любив по-справжньому

Що цікаво, "Не топчи мою любов" написав і подарував ANNA MANU Олександр Пономарьов.

ANNA MANU – "Не топчи мою любов": дивіться відео онлайн