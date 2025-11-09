От лирических песен о любви до мощного хардрока: главные музыкальные новинки недели

Новая неделя – это всегда новые премьеры от украинских артистов. В последнее время звезды не боятся экспериментировать с жанрами, образами и видеоработами.

Поэтому порадовали поклонников разнообразными треками – от лирических песен о любви до мощного хардрока. О главных музыкальных новинках недели – читайте в материале 24 Канала.

MELOVIN

Константин запремьерил песню "я горю не сгораю". Как поделился артист, это композиция о людях, которые умеют чувствовать, не боятся любить и даже после потерь сохраняют в себе огонь жизни.

Мне кажется, у каждого есть человек, который несмотря на все вдохновляет гореть, делать безумные поступки и отдаваться чувствам. И что бы ни случилось, ты все равно помнишь этот огонь. Поэтому я решил сделать песню не о боли, а о страсти, которая становится частью силы,

– отметил певец.

MELOVIN - "я горю не сгораю": смотрите видео онлайн

KORNEL

Артист выпустил чувственную работу о любви, которая называется "Родинки".

Есть связи между людьми, которые невозможно объяснить. Две души просто чувствуют, что созданы друг для друга, но не всегда хватает веры в обеих, чтобы это принять. Тогда приходят испытания, через которые или исчезаешь, или становишься ближе. "Родинки" именно об этом,

– рассказал певец.

KÓRNEL – "Родинки": смотрите видео онлайн

BADSTREET BOYS

Группа, в состав которой входят Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр, выпустили трек Guy Richi в стиле бойзбендов 2000-х.

Мы перечитали тексты песен мальчишеских групп 90-х и поняли, что все они пели об одном и том же: любовь, славу, разбитые сердца. Поэтому наша песня обо всех смыслах и проблемах бойзбендов сразу, только с иронией. Нам кажется, что иногда мы все нуждаемся в таких песнях – немного бессмысленных, но искренне веселых,

– отметил Дантес.

BADSTREET BOYS – Guy Richi: смотрите видео онлайн

Golubenko

"Ей идет это" – dark pop история от Golubenko о любви, которая не хочет исчезать. О том странном состоянии, когда любовь уже закончилась, но внутри все еще болит.

Golubenko – "Ей идет это": смотрите видео онлайн

CHEEV

Певец презентовал анимационное лирик-видео "Леоноре". Этот трек CHEEV вошел в третий студийный альбом певца Romcom и также воспевает тему любви. В нем рассказывается о том, как страх чувствовать иногда разрушает больше, чем сама любовь. И только принятие собственной слабости возвращает спокойствие и силу.

CHEEV – "Леоноре": смотрите видео онлайн

GROSU

Алина Гросу представила новый сингл "Впусти меня в свое сердце", где трендовая поп-музыка встречается с мощной энергетикой хардрока.

Это я настоящая. Я долго шла к тому, чтобы показать эту сторону себя. Рок-музыка всегда вдохновляла меня своей свободой, видимо, еще с детства, когда ее мне включали братья. Этой песней мне хотелось рассказать историю о любви, которая врывается в жизнь и меняет все, переворачивает вверх дном,

– поделилась исполнительница.

GROSU – "Впусти меня в свое сердце": смотрите видео онлайн

ANNA MANU

Новая песня артистки называется "Не топчи мою любовь". По ее словам, это трек о каждом, кто когда-либо любил по-настоящему

Что интересно, "Не топчи мою любовь" написал и подарил ANNA MANU Александр Пономарев.

ANNA MANU – "Не топчи мою любовь": смотрите видео онлайн



