Олег Скрипка, CHEEV і KHAYAT: які нові пісні випустили українські артисти

Цього тижня українські артисти потішили слухачів різножанровими прем’єрами: від рок-сюїти та альбомів до ліричних пісень і несподіваних музичних експериментів. Які новинки варто додати до свого плейлиста – розповідаємо далі.

Серед новинок – незвичайні музичні експерименти, відверті історії про почуття та особливий реліз, який став посмертним продовженням творчості полеглого військового. Поза музичними прем’єрами увагу привернула й історія хіта Мурата Насирова, україномовну версію якого пригадала Ольга Сумська. 24 Канал зібрав найцікавіші музичні прем'єри останнього тижня.

Олег Скрипка

Олег Скрипка презентував четвертий сольний альбом "Номад", до якого увійшли дев'ять композицій. Кожна з них – окрема історія та своєрідний світ із власною атмосферою: від пристрасті, кохання й самотності до спогадів про рідну землю.

Серед особливостей платівки – композиція "Зима", записана за участю Христини Соловій, а також "Україна", яка завершує музичну подорож мандрівника. Сам артист описує альбом як дев'ять різних світів і станів, у яких слухач може впізнати себе.

Олег Скрипка – "Номад": слухайте альбом онлайн

CHEEV

CHEEV випустив пісню "То не любов", у якій запропонував слухачам дещо несподівану гру зі змістом. Протягом композиції артист повторює, що пережиті почуття – це не любов, однак у фіналі фраза змінюється на "То все любов".

За словами співака, щоб зрозуміти справжній сенс треку, його потрібно дослухати до кінця. Разом із синглом CHEEV презентував кліп, у якому вперше постав перед камерою в танцювальному образі. Це помітно відрізняється від його попередніх відеоробіт.

CHEEV – "То не любов": дивіться кліп і слухайте пісню онлайн

Мертвий півень

Рок-гурт "Мертвий півень" здивував слухачів 11-хвилинною композицією "Урвище". Це музично-поетична сюїта, створена на основі однойменної поеми української поетеси Марини Пономаренко.

У центрі історії – міська божевільна Валя та урвище, яке поступово поглинає все навколо. Поки містяни намагаються знайти спосіб зупинити безодню, героїня обирає незвичайний шлях – вона співає їй. До релізу також долучився художник Олекса Манн, який створив спеціальне полотно для обкладинки синглу.

Мертвий півень – "Урвище": слухайте нову композицію онлайн

KHAYAT

KHAYAT представив пісню "Забери" – емоційну композицію про стосунки, які поступово вичерпують себе. Це історія не стільки про розставання, скільки про внутрішній стан людини, яка вже втомилася боротися за близькість і намагається відпустити минуле.

Цікаво, що пісня чекала на свій реліз декілька років. Разом із нею артист випустив муд-відео режисерки Аніти Агамян, у якому передано відчуття спустошення, відстороненості та емоційної втоми.

KHAYAT – "Забери": слухайте новий трек онлайн

Green Grey

Гурт Green Grey презентував композицію з незвичайною назвою "Donald – качка – Скрудж – Mc Duck". Це остання авторська робота засновника колективу, гітариста Андрія Яценка (DZL) та багаторічного вокаліста Дмитра Муравицького (MRK).

Музиканти поєднали характерний для гурту реп із глем-роковим звучанням. За задумом авторів, це політично-сатирична пісня, у якій кожен слухач може знайти власні сенси та впізнати знайомі відсилки.

Green Grey – "Donald – качка – Скрудж – Mc Duck": слухайте онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA став героєм нового випуску музичного проєкту "ЧУЙНО", прем'єра якого відбулася 29 жовтня на MEGOGO. Разом із друзями-музикантами артист виконав шість композицій, серед яких "Останній день літа", "Квітень", "Божеволію" та "Бувай – вже час".

Спеціально для лайву знайомі пісні отримали нові напівакустичні та напівелектронні аранжування. Окрім музики, Роман Бахарєв відверто поговорив про ментальне здоров'я, власний досвід психотерапії та те, як творчість допомагає проживати складні емоції.

ULIANA ROYCE

ULIANA ROYCE випустила танцювальний сингл "Та мене веде" про флірт, взаємне тяжіння та сміливість першою проявляти зацікавленість. У центрі композиції – дівчина, яка не збирається чекати на чужу ініціативу й сама визначає правила гри.

Співачка також порушила тему пасивності у сучасних стосунках. На її думку, страх зробити перший крок змушує людей втрачати можливості для близькості. Головний меседж пісні звучить доволі рішуче: або людина йде назустріч, або потрібно рухатися далі.

ULIANA ROYCE – "Та мене веде": слухайте новинку онлайн

FAYA

Українська співачка FAYA презентувала сингл "Лірично", натхненний харківською легендою про Скрипаля на даху. В основі композиції – історія про почуття, які не завжди наважуються висловити словами.

Музично артистка обрала напрям pop та Latin pop, поєднавши романтичний настрій із ритмічним звучанням. Авторкою слів і музики стала сама Фаіна Бекбулатова, а над аранжуванням працював Сергій Кондратьєв. Саундпродюсером релізу виступив Микола Комендант.

FAYA – "Лірично": слухайте нову пісню онлайн.

ZAHMARNA

Катерина Кудлач, відома як ZAHMARNA, презентувала пісню "Мій літак" у незвичайному форматі – просто під час польоту. Співачка, яка працює бортпровідницею, виконала власну композицію для пасажирів літака.

Трек розповідає про любов до авіації, здійснення дитячої мрії та надію на відновлення цивільних польотів в Україні. Для Катерини ця прем'єра стала символічним поєднанням двох важливих частин життя – творчості та роботи в авіації. Адже сьогодні відкрите українське небо залишається мрією, на яку чекають мільйони людей.

ZAHMARNA – "Мій літак": слухайте нову пісню онлайн

Варнак

Особливе місце серед музичних новинок тижня посідає посмертний альбом "Де нові треки?" 23-річного військового, реп-виконавця та поета Ярослава "Варнака" Іванова. Платівку випустив лейбл AB3 Music Третього армійського корпусу вже після загибелі музиканта, який поліг 31 травня 2026 року під час виконання бойового завдання.

До альбому увійшли вісім композицій, які стали своєрідним музичним щоденником Ярослава. У них він розповідає про фронтовий досвід, дорослішання на війні, втрати побратимів і переживання, з якими стикаються військові.

Особливо щемливою стала історія пісні "Плаче небо". За словами нареченої Катерини, Ярослав колись припускав, що під цю композицію ховатимуть військових. Згодом вона прозвучала на його власному похороні. Завершити платівку після загибелі артиста допомогли його колеги та друзі-музиканти. Усі роялті від прослуховувань передадуть родині Ярослава.

Варнак – "Де нові треки?": слухайте посмертний альбом онлайн

Музичні експерименти не обмежилися новими релізами. Христина Соловій звернулася до хітів 90-х і переспівала пісню Сестрички Віки.