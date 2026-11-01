Олег Скрипка, CHEEV и KHAYAT: какие новые песни выпустили украинские артисты

Среди новинок – необычные музыкальные эксперименты, откровенные истории о чувствах и особый релиз, ставший посмертным продолжением творчества погибшего военного. Помимо музыкальных премьер внимание привлекла и украинская версия хита Мурата Насирова, которую вспомнила Ольга Сумская. 24 Канал собрал самые интересные музыкальные премьеры прошедшей недели.

Adv

популярные видео

Олег Скрипка

Олег Скрипка представил четвертый сольный альбом "Номад", в который вошли девять композиций. Каждая из них – отдельная история и своеобразный мир со своей атмосферой: от страсти, любви и одиночества до воспоминаний о родной земле.

Среди особенностей альбома – композиция "Зима", записанная при участии Кристины Соловий, а также "Украина", которая завершает музыкальное путешествие странника. Сам артист описывает альбом как девять разных миров и состояний, в которых слушатель может узнать себя.

Олег Скрипка – "Номад": слушайте альбом онлайн

Реклама

CHEEV

CHEEV выпустил песню "Это не любовь", в которой предложил слушателям несколько неожиданную игру со смыслом. На протяжении композиции артист повторяет, что пережитые чувства – это не любовь, однако в финале фраза меняется на "Это все любовь".

По словам певца, чтобы понять истинный смысл трека, его нужно дослушать до конца. Вместе с синглом CHEEV представил клип, в котором впервые появился перед камерой в танцевальном образе. Это заметно отличается от его предыдущих видеоработ.

CHEEV – "Это не любовь": смотрите клип и слушайте песню онлайн

Мертвый петух

Рок-группа "Мертвый петух" удивила слушателей 11-минутной композицией "Урвище". Это музыкально-поэтическая сюита, созданная на основе одноименной поэмы украинской поэтессы Марины Пономаренко.

В центре истории – городская сумасшедшая Валя и обрыв, который постепенно поглощает все вокруг. Пока горожане пытаются найти способ остановить бездну, героиня выбирает необычный путь – она поет ей. К релизу также присоединился художник Олекса Манн, который создал специальное полотно для обложки сингла.

Реклама

Мертвый петух – "Урвище": слушайте новую композицию онлайн

KHAYAT

KHAYAT представил песню "Забери" – эмоциональную композицию об отношениях, которые постепенно исчерпывают себя. Это история не столько о расставании, сколько о внутреннем состоянии человека, который уже устал бороться за близость и пытается отпустить прошлое.

Интересно, что песня ждала своего релиза несколько лет. Вместе с ней артист выпустил клип режиссера Аниты Агамян, в котором переданы ощущения опустошения, отстраненности и эмоциональной усталости.

KHAYAT – "Забери": слушайте новый трек онлайн

Green Grey

Группа Green Grey представила композицию с необычным названием "Donald – утка – Скрудж – Mc Duck". Это последняя авторская работа основателя коллектива, гитариста Андрея Яценко (DZL) и многолетнего вокалиста Дмитрия Муравицкого (MRK).

Музыканты соединили характерный для группы рэп с глэм-роковым звучанием. По замыслу авторов, это политико-сатирическая песня, в которой каждый слушатель может найти собственные смыслы и узнать знакомые отсылки.

Реклама

Green Grey – "Donald – утка – Скрудж – Mc Duck": слушайте онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA стал героем нового выпуска музыкального проекта "ЧУЙНО", премьера которого состоялась 29 октября на MEGOGO. Вместе с друзьями-музыкантами артист исполнил шесть композиций, среди которых "Последний день лета", "Апрель", "Схожу с ума" и "Прощай – уже пора".

Специально для лайва знакомые песни получили новые полуакустические и полуэлектронные аранжировки. Помимо музыки, Роман Бахарев откровенно поговорил о психическом здоровье, собственном опыте психотерапии и о том, как творчество помогает справляться со сложными эмоциями.

ULIANA ROYCE

ULIANA ROYCE выпустила танцевальный сингл "Та мене веде" о флирте, взаимном притяжении и смелости первой проявлять интерес. В центре композиции – девушка, которая не собирается ждать чужой инициативы и сама определяет правила игры.

Певица также затронула тему пассивности в современных отношениях. По ее мнению, страх сделать первый шаг заставляет людей упускать возможности для близости. Главный посыл песни звучит довольно решительно: либо человек идет навстречу, либо нужно двигаться дальше.

Реклама

ULIANA ROYCE – "Та мене веде": слушайте новинку онлайн

FAYA

Украинская певица FAYA представила сингл "Лирично", вдохновленный харьковской легендой о скрипаче на крыше. В основе композиции – история о чувствах, которые не всегда решаются выразить словами.

В музыкальном плане артистка выбрала направления pop и Latin pop, соединив романтическое настроение с ритмичным звучанием. Автором слов и музыки стала сама Фаина Бекбулатова, а над аранжировкой работал Сергей Кондратьев. Саундпродюсером релиза выступил Николай Комендант.

FAYA – "Лирично": слушайте новую песню онлайн.

ZAHMARNA

Екатерина Кудлач, известная как ZAHMARNA, представила песню "Мой самолет" в необычном формате – прямо во время полета. Певица, работающая бортпроводницей, исполнила собственную композицию для пассажиров самолета.

Трек рассказывает о любви к авиации, осуществлении детской мечты и надежде на возобновление гражданских полетов в Украине. Для Екатерины эта премьера стала символическим объединением двух важных частей жизни – творчества и работы в авиации. Ведь сегодня открытое украинское небо остается мечтой, которую ждут миллионы людей.

Реклама

ZAHMARNA – "Мой самолет": слушайте новую песню онлайн

Варнак

Особое место среди музыкальных новинок недели занимает посмертный альбом "Где новые треки?" 23-летнего военного, рэп-исполнителя и поэта Ярослава "Варнака" Иванова. Альбом выпустил лейбл AB3 Music Третьего армейского корпуса уже после гибели музыканта, который погиб 31 мая 2026 года во время выполнения боевого задания.

В альбом вошли восемь композиций, которые стали своеобразным музыкальным дневником Ярослава. В них он рассказывает о фронтовом опыте, взрослении на войне, потерях побратимов и переживаниях, с которыми сталкиваются военные.

Особенно трогательной стала история песни "Плачет небо". По словам невесты Екатерины, Ярослав когда-то предполагал, что под эту композицию будут хоронить военных. Впоследствии она прозвучала на его собственных похоронах. Завершить альбом после гибели артиста помогли его коллеги и друзья-музыканты. Все роялти от прослушиваний будут переданы семье Ярослава.

Варнак – "Где новые треки?": слушайте посмертный альбом онлайн

Музыкальные эксперименты не ограничились новыми релизами. Кристина Соловий обратилась к хитам 90-х и перепела песню Сестры Вики.