Пела на украинском в 2000-х: Ольга Сумская показала перевод хита Мурата Насирова

В Threads разгорелись жаркие споры вокруг архивного видео, на котором казахстанский певец Мурат Насиров поет на украинском языке, но актриса Ольга Сумская подтвердила подлинность этой записи. Оказалось, что артист еще в 2002 году специально перевел композицию для гастролей по Украине и исполнял ее вживую в Киеве.

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Пользователи сначала заподозрили использование искусственного интеллекта, не веря, что у артиста в репертуаре была подобная композиция. Однако украинская кинозвезда развеяла все сомнения в инстаграме, опубликовав видеофрагмент.

И это не ИИ! Я помню нашу встречу с Муратом на концерте! Я была ведущей, а он пел эту песню вживую на украинском, и это было так вдохновенно... А потом, в 2002 году, сняли клип тоже с украинской версией– вспомнила Ольга Сумская.

Официальная украинская версия суперхита вышла еще в 2002 году под названием "Я как ты". Перевод текста сделал украинский композитор Сергей Круценко специально для масштабного гастрольного тура артиста по нашей стране.

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Певец готовил специальную концертную программу вместе с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром Украины. Премьера шоу состоялась в киевском Октябрьском дворце, после чего исполнитель планировал масштабные выступления в Донецке, Днепре, Харькове и Одессе.

Во время встречи за кулисами Насиров оставил актрисе памятный автограф. На открытке он расписался на украинском языке, оставив теплое пожелание "Бути добру!".

Между тем продюсер Юрий Никитин рассказал, что Верка Сердючка сознательно не переводит не переводит свои старые хиты, оставляя их символом ушедшей эпохи. Вместо этого он сосредоточился на выпуске нового украиноязычного материала.