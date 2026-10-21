Музыкальный продюсер Юрий Никитин, который недавно показал Данилко в молодости, в беседе с Василием Тимошенко объяснил, почему артист сознательно отказывается от перевода своих хитов и как к этому решению относится сам Никитин.

Потому что у Данилко очень устойчивая позиция по многим вопросам. То есть если у него есть позиция, он от нее не отказывается. И он считает, что если песня написана в какой-то период, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни,

– говорит Никитин.



Андрей Данилко не планирует переводить песни / Фото из инстаграма продюсера

Никитин добавил, что Данилко планирует писать и пишет песни на украинском языке, и он уже выпустил не одну композицию, сейчас он также перепевает известные произведения Поклада, Рыбчинского, но переводить старые треки он не планирует. "Такая его позиция", – заявил продюсер.

Юрий добавил, что как продюсер он не настаивал на этом и пояснил, что очень уважает позицию Данилко. "Это позиция артиста, который выходит на сцену. Большого артиста. Фактически гения, как на это можно повлиять?" – добавил Никитин.



Верка Сердючка / Фото из инстаграма звезды

На замечание о том, что другие артисты, например, Дорофеева или Монатик, перевели свои хиты, Никитин заявил, что это все равно что сравнивать несравнимое.

Сердючка – это не просто артист, который поет песни, это целая эпоха. Это культурное достояние Украины. Это артист, который появился на свет в год рождения Украины и все 35 лет находится в топе. Это артист, который повсюду пропагандирует украинскую культуру,

– добавил продюсер.

Юрий Никитин объяснил, почему Сердючка не переводит песни: смотрите видео

Напомним, что со своими русскоязычными хитами Верка Сердючка не раз попадала в языковые скандалы. В частности, один из них произошел летом прошлого года. Тогда языковой омбудсмен резко отреагировал на это.