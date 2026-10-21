Музичний продюсер Юрій Нікітін, який нещодавно показав Данилка в молодості, у розмові з Василем Тимошенком пояснив, чому артист свідомо відмовляється від перекладу своїх хітів і як до цього рішення ставиться сам Нікітін.

Тому що Данилко має дуже сталу позицію щодо багатьох речей. Тобто якщо він має позицію, він від своєї позиції не відмовляється. І він вважає, що якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді, бо це був певний період життя,

– каже Нікітін.



Андрій Данилко не планує перекладати пісні / Фото з інстаграму продюсера

Нікітін додав, що Данилко планує писати й пише пісні українською, і він вже видав не одну композицію, зараз він також переспівує відомі роботи Поклада, Рибчинського, але перекладати старі треки він не планує. "Така його позиція", – заявив продюсер.

Юрій додав, що як продюсер він не наполягав на цьому й пояснив, що дуже поважає позицію Данилка. "Це позиція артиста, який виходить на сцену. Великого артиста. Фактично генія, як на це можна впливати?" – додав Нікітін.



Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму зірки

На зауваження про те, що інші артисти, наприклад, Дорофєєва чи Монатік, свої хіти переклали, Нікітін заявив, що це як порівнювати непорівнюване.

Сердючка – це не просто артист, який співає пісні, це епоха. Це культурне надбання України. Це артист, який зародився у рік народження України, і всі 35 років перебуває в топі. Це артист, який скрізь пропагує українську культуру,

– додав продюсер.

Юрій Нікітін пояснив, чому Сердючка не перекладає пісні: дивіться відео

Нагадаємо, що зі своїми російськомовними хітами Вєрка Сердючка не раз потрапляла в мовні скандали. Зокрема, один з них стався влітку минулого року. Тоді мовний омбудсмен різко відреагував на це.