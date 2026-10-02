Багаторічний продюсер виконавця Юрій Нікітін у своєму інстаграмі опублікував низку світлин з Андрієм Данилком, серед яких є фото з молодості артиста. Нікітін зворушливо звернувся до нього й зізнався у любові.

З днем народження, дорога моя людина! Будь щасливий. Люблю тебе,

– тепло підписав добірку Нікітін.



Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото з інстаграму Нікітіна

Світлини зроблені ще на початку сольної кар'єри Андрія Данилка. На кадрах можна побачити, який вигляд мав артист у молоді роки.



Андрій Данилко в молодості / Фото з інстаграму Нікітіна



Юрій Нікітін та Андрій Данилко в молодості / Фото з інстаграму Нікітіна

Продюсер та співак плідно співпрацюють вже багато років над проєктом "Вєрка Сердючка". Юрій Нікітін займається організаційними питаннями, називає Данилка справжнім генієм та підкреслює, що ніколи не втручається у його безпосередню творчість.

Творчий шлях Андрія Данилка розпочався наприкінці 1980-х років у полтавській театральній студії "Гротеск". Сам образ харизматичної та гострої на язик Вєрки Сердючки артист уперше показав у березні 1991 року, а вже у 1993 році з гумористичними номерами про провідницю виборов публічне визнання на полтавській "Гуморині".

На старті кар’єри Данилко виступав у жанрі розмовного комедійного етюду та розважав глядачів короткими мініатюрами. Справжній всеукраїнський вибух популярності стався 1997 року завдяки легендарному "СВ-шоу", де Сердючка в імпровізованому вагоні потяга інтерв'ювала зірок. Згодом розмовні скетчі трансформувалися у повноцінну музичну кар'єру з шоупрограмами, хітами та 2-м місцем на Євробаченні-2007.

Торік Вєрка Сердючка потрапила у мовний скандал через виконання російськомовних пісень. Тоді артист різко відреагував на критику українців.