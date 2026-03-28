Вєрка Сердючка виступає на сцені вже 35 років. Як вона змінилась за час кар'єри та як Андрій Данилко придумав легендарний образ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як за час кар'єри змінювалась Вєрка Сердючка?

Андрій Данилко представив образ Вєрки Сердючки у 1989 році, з'явившись на КВК у рідному місті – Полтаві. Прізвище він запозичив у своєї однокласниці – Ані Сердюк.

Спершу Сердючка була продавчинею, а потім стала провідницею. 8 березня 1991 року артистка вперше виступила на великій сцені – у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Тоді ж Данилко презентував дві мініатюри – "Провідниця" і "Столова".

Вєрка Сердючка – "Провідниця": дивіться відео онлайн

Торік у "Цейво подкасті" з Васею Байдаком Андрій Данилко розповів, як створив перший костюм Вєрки Сердючки. Спідницю він узяв у мами, піджак – у когось з провідників, колготки купив, а берет позичив у когось зі знайомих.

Артист пригадав, що на початку кар'єри підкладали светри для імітації грудей, потім презервативи, а згодом для Сердючки створили поролонові груди.

Вєрка Сердючка, 1991 рік, Полтава / Фото з інстаграму артистки

У 1997 році в етер вийшла розважальна програма "СВ-шоу", ведучою якої була Сердючка. Передача принесла артистці ще більшу популярність. Її співведучою була мовчазна Геля (Радмила Щоголева).

Студія була стилізована під спальний вагон. Туди запрошували український, а згодом і російських, зірок, які спілкувалися з Вєркою. "СВ-шоу" виходило до 2002 року.

Вєрка Сердючка і Геля (Радмила Щоголева) / Фото з інстаграму Сердючки

У 2007 Вєрка Сердючка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, що проходив у столиці Фінляндії – Гельсінкі. Вона виступала з піснею Dancing Lasha Tumbai й посіла 2 місце.

Вєрка Сердючка на Євробаченні-2007: дивіться відео онлайн

Зараз Андрій Данилко продовжує виступати в образі Вєрки Сердючки, а його незмінною партнеркою є "мама" – Інна Білоконь. Наприклад, скоро вони вирушать у європейський та північноамериканський тур.

Вєрка Сердючка та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Сердючки

Щодо репертуару – Андрій Данилко неодноразово заявляв, що не буде перекладати свої хіти на українську мову. Артист порівняв свої пісні з "Червоною рутою", яка, на його думку, не може звучати російською.

Водночас торік продюсер Юрій Нікітін, заявив, що робота над україномовним альбом Вєрки Сердючки триває.