Верка Сердючка выступает на сцене уже 35 лет. Как она изменилась за время карьеры и как Андрей Данилко придумал легендарный образ – читайте в материале 24 Канала.

Как за время карьеры менялась Верка Сердючка?

Андрей Данилко представил образ Верки Сердючки в 1989 году, появившись на КВН в родном городе – Полтаве. Фамилию он позаимствовал у своей одноклассницы – Ани Сердюк.

Сперва Сердючка была продавщицей, а потом стала проводницей. 8 марта 1991 года артистка впервые выступила на большой сцене – в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя. Тогда же Данилко представил две миниатюры – "Проводница" и "Столовая".

Верка Сердючка – "Проводница": смотрите видео онлайн

В прошлом году в "Цейво подкасте" с Васей Байдаком Андрей Данилко рассказал, как создал первый костюм Верки Сердючки. Юбку он взял у мамы, пиджак – у кого-то из проводников, колготки купил, а берет одолжил у кого-то из знакомых.

Артист вспомнил, что в начале карьеры подкладывали свитера для имитации груди, потом презервативы, а потом для Сердючки создали поролоновую грудь.

Верка Сердючка, 1991 год, Полтава / Фото из инстаграма артистки

В 1997 году в эфир вышла развлекательная программа "СВ-шоу", ведущей которой была Сердючка. Передача принесла артистке еще большую популярность. Ее соведущей была молчаливая Геля (Радмила Щоголева).

Студия была стилизована под спальный вагон. Туда приглашали украинский, а впоследствии и российских, звезд, которые общались с Веркой. "СВ-шоу" выходило до 2002 года.

Верка Сердючка и Геля (Радмила Щоголева) / Фото из инстаграма Сердючки

В 2007 Верка Сердючка представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, проходившем в столице Финляндии – Хельсинки. Она выступала с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла 2 место.

Верка Сердючка на Евровидении-2007: смотрите видео онлайн

Сейчас Андрей Данилко продолжает выступать в образе Верки Сердючки, а его неизменной партнершей является "мама" – Инна Белоконь. Например, скоро они отправятся в европейский и североамериканский тур.

Верка Сердючка и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Сердючки

Относительно репертуара – Андрей Данилко неоднократно заявлял, что не будет переводить свои хиты на украинский язык. Артист сравнил свои песни с "Червоной рутой", которая, по его мнению, не может звучать на русском.

В то же время в прошлом году продюсер Юрий Никитин, заявил, что работа над украиноязычным альбом Верки Сердючки продолжается.