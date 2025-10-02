Однако Юрий Никитин заверил, что исполнитель уже готовит новый репертуар на украинском языке, пишет Show24 со ссылкой на ютуб.
Продюсер добавил, что он не может полностью отвечать за действия исполнителя, однако его позицию таки уважает.
"То, что вы называете "упрямство", я называю "позиция". И для меня это очень важно, когда человек имеет свою позицию. Это во-первых. И, во-вторых, когда он не переодевается постоянно туда-сюда, а когда он имеет свою позицию и эту позицию последовательно воплощает в жизнь. С ней можно соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, критиковать, радоваться. А в патриотической позиции Данилко сомневаться мы не будем", – отметил Никитин.
Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото из инстаграма продюсера
Кроме того, он также подтвердил, что у Верки Сердючки продолжается работа над выпуском украиноязычного альбома. Мужчина уверяет, что артист все понимает, что ему говорит публика, но все же у него есть определенная позиция.
Однако при подготовке такого материала у певца возникли некоторые проблемы.
Вы знаете, у него есть проблема. Он перфекционист и это огромная проблема. Это проблема, потому что сейчас мир так быстро меняется, он требует очень много контента. А Данилко за то, чтобы давать качественный контент. И поэтому все, что я слышал, все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим, это очень хороший вопрос,
– говорится в заявлении Никитина.
Ранее даже языковой омбудсмен отреагировал на выступления Сердючки на русском. Тарас Кремень отметил, что это не просто нарушение закона, но и пренебрежение к стране.
Что известно о языковом скандале с Веркой Сердючкой?
- В июне этого года Андрей Данилко выступал в Киеве. Видео с выступления попали в сеть, из-за чего и разгорелся скандал. Оказалось, что артист пел старые треки на русском языке.
- Языковой омбудсмен обратился в полицию, которая начала устанавливать обстоятельства событий. В результате директора локации, где выступала Сердючка, оштрафовали на 425 гривен за нарушение правил организации массовых мероприятий, а также обязали покрыть судебный сбор, который составил 605 гривен.
- Некоторые коллеги из шоу-бизнеса осудили позицию артиста. Среди них: Ольга Цибульская, Ирина Билык, Игорь Кондратюк, участники группы "Курган и Agregat", а также Фагот (Олег Михайлюта).
- Но в результате выяснилось, что законодательного запрета на исполнение русскоязычных песен в Украине нет, поэтому Данилко имеет право исполнять композиции из своего репертуара на русском языке.