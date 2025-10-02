Однак Юрій Нікітін запевнив, що виконавець вже готує новий репертуар українською мовою, пише Show24 з посиланням на ютуб.
Продюсер додав, що він не може повністю відповідати за дії виконавця, однак його позицію таки поважає.
"Те, що ви називаєте "упертість", я називаю "позиція". І для мене це дуже важливо, коли людина має свою позицію. Це по-перше. І, по-друге, коли вона не перевдягається постійно туди-сюди, а коли вона має свою позицію і цю позицію послідовно втілює в життя. З нею можна погоджуватись, не погоджуватись, приймати, не приймати, критикувати, радіти. А в патріотичній позиції Данилка сумніватися ми не будемо", – зазначив Нікітін.
Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото з інстаграму продюсера
Крім того, він також підтвердив, що у Вєрки Сердючки триває робота над випуском україномовного альбому. Чоловік запевняє, що артист все розуміє, що йому каже публіка, але все ж у нього є певна позиція.
Однак при підготовці такого матеріалу у співака виникли деякі проблеми.
Ви знаєте, в нього є проблема. Він перфекціоніст і це величезна проблема. Це проблема, тому що зараз світ так швидко змінюється, він вимагає дуже багато контенту. А Данилко за те, щоб давати якісний контент. І тому все, що я чув, все, що він мені показував, це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо, це дуже гарне питання,
– йдеться у заяві Нікітіна.
Раніше навіть мовний омбудсмен відреагував на виступи Сердючки російською. Тарас Кремінь зазначив, що це не просто порушення закону, а й зневага до країни.
Що відомо про мовний скандал з Вєркою Сердючкою?
- У червні цього року Андрій Данилко виступав у Києві. Відео з виступу попали в мережу, через що і розгорівся скандал. Виявилось, що артист співав старі треки російською мовою.
- Мовний омбудсмен звернувся до поліції, яка почала встановлювати обставини подій. У результаті директора локації, де виступала Сердючка, оштрафували на 425 гривень за порушення правил організації масових заходів, а також зобов'язали покрити судовий збір, який склав 605 гривень.
- Деякі колеги з шоубізнесу засудили позицію артиста. Серед них: Ольга Цибульська, Ірина Білик, Ігор Кондратюк, учасники гурту "Курган і Agregat", а також Фагот (Олег Михайлюта).
- Та у результаті з'ясувалося, що законодавчої заборони на виконання російськомовних пісень в Україні немає, тож Данилко має право виконувати композиції зі свого репертуару російською мовою.