Многолетний продюсер исполнителя Юрий Никитин опубликовал в своем инстаграме ряд фотографий с Андреем Данилко, среди которых есть снимки из молодости артиста. Никитин трогательно обратился к нему и признался в любви.

С днем рождения, мой дорогой человек! Будь счастлив. Люблю тебя,

– тепло подписал подборку Никитин.



Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото из инстаграма Никитина

Фотографии сделаны еще в начале сольной карьеры Андрея Данилко. На снимках можно увидеть, как выглядел артист в молодости.



Андрей Данилко в молодости / Фото из инстаграма Никитина



Юрий Никитин и Андрей Данилко в молодости / Фото из инстаграма Никитина

Продюсер и певец плодотворно сотрудничают уже много лет над проектом "Верка Сердючка". Юрий Никитин занимается организационными вопросами, называет Данилко настоящим гением и подчеркивает, что никогда не вмешивается в его непосредственное творчество.

Творческий путь Андрея Данилко начался в конце 1980-х годов в полтавской театральной студии "Гротеск". Сам образ харизматичной и острой на язык Верки Сердючки артист впервые показал в марте 1991 года, а уже в 1993 году с юмористическими номерами о проводнице завоевал признание публики на полтавской "Юморине".

В начале карьеры Данилко выступал в жанре разговорного комедийного этюда и развлекал зрителей короткими миниатюрами. Настоящий всеукраинский взрыв популярности произошел в 1997 году благодаря легендарному "СВ-шоу", где Сердючка в импровизированном вагоне поезда брала интервью у звезд. Впоследствии разговорные скетчи трансформировались в полноценную музыкальную карьеру с шоу-программами, хитами и 2-м местом на Евровидении-2007.

В прошлом году Верка Сердючка оказалась в центре языкового скандала из-за исполнения русскоязычных песен. Тогда артист резко отреагировал на критику украинцев.