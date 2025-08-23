У кінці тижня знайомимо вас з останніми прем'єрами від українських артистів. Днями, зокрема, слухачі почули неочікуваний дует MELOVIN і Lama – вони презентували роботу, в якій об'єднали дві свої пісні: "Мені так треба" і "Вітрила".

Нові треки також презентували Golubenko, Макс Барських, Klavdia Petrivna, KOLA та інші. Детальніше про прем'єри читайте у матеріалі Show 24.

Теж цікаво Наш час настав: у Києві пройшов другий день прем'єри мюзиклу "Ребелія 1991" від МУР

Olya Shelby

Співачка та інфлуенсерка Olya Shelby випустила пісню "Закохані" – про закоханість, яка наповнює, надихає і пробуджує, про стан, коли все стає яскравішим через щирі почуття, а не ідеалізацію людини.

Я написала її ще до того, як зі мною це трапилось. Вона була як бажання відчути справжній зв'язок, без болю та без токсичності. Після "Кайданів" хотілося чогось нового: про легкість, про початок, про щирість, і коли це справді сталося – пісня заграла зовсім по новому,

– поділилась співачка.

Olya Shelby – "Закохані": дивіться відео онлайн

MELANYA

MELANYA презентувала мініальбом "Шкода". Це історія жінки, яка пережила зраду, втрати й переосмислення. Тепер вона дивиться на все, що раніше здавалося кінцем світу, з іронією і мудрістю.

"Цей альбом я створила для жінок. Для своїх подруг. Для тих, хто, як і я, колись втрачав себе в стосунках. Хто був занадто зручною, занадто тихою, занадто терплячою. Хто ставив себе на останнє місце, забував про свої бажання, голос, силу. Я дуже хочу, щоб ці пісні нагадали тобі про твою цінність. Про те, ким ти є насправді. І що бути собою – це не егоїзм, а любов. Любов до себе, яку ми всі маємо право повернути", – розповіла співачка.

MELANYA – "Шкода": дивіться відео онлайн

Golubenko

Golubenko представив трек "Зорепадами" – про стосунки, в яких непростий період: коли вже немає легкості, але є почуття, спогади та страх втратити їх.

"Цей трек про те, як важко відпустити людину, яку все ще любиш. Коли наче все вже зрозуміло, але всередині живе суміш почуттів: трохи віри й трохи болю, що ніяк не відпускають. Куплет я написав на одному диханні – відверто й дуже особливо. Приспів пісні – про надію, яка все ще вижила серед усіх цих сумнівів і залишила страх", – каже виконавець.

Golubenko – "Зорепадами": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барських випустив пісню Mine і кліп на неї, який знімали, коли Київ переживав наймасованішу балістичну атаку. Зйомки тривали добу й ускладнювалися через загрозу, більшість часу команда перебувала в укритті.

Дуже сюрреалістичне відчуття – коли більшість часу, відведеного на зйомку, ти сидиш в укритті, а після відбою, маючи лише годину до наступної тривоги, мусиш відтворити на майданчику свято і легкість танцю. Потім знову повертаєшся в укриття,

– поділився Барських.

Макс Барських – Mine: дивіться відео онлайн

"Цвіт кульбаби"

Гурт "Цвіт кульбаби" презентував пісню "Повернутись живим". Фронтмен Василь Марущак присвятив її українським захисникам і своєму другу дитинства, якого нещодавно звільнили з полону.

У зйомках взяли участь бійці 45-ї артилерійської бригади, а також маленька дівчинка зі Слов'янська, яка подарувала нам частинку тепла й надії. Я їм дуже вдячний. Цим відео і піснею ми хочемо донести віру людей у перемогу та підтримати військових і їхні родини. Бо найголовніше – повернутись живими,

– наголосив виконавець.

"Цвіт кульбаби" – "Повернутись живим": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna запрем'єрила пісню "Журба". Вона – про втрату, людяність і тиху боротьбу душі, яка хоче звучати у часи, коли світ змінюється і зупиняється. Співачка також представила кліп, в якому з'явилася без маски.

Коли ти бачиш втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" – про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша,

– прокоментувала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna – "Журба": дивіться відео онлайн

KOLA

KOLA випустила трек "Запитай" – про цінність життя тут і зараз. У кліпі разом зі співачкою знялася перекладачка жестової мови, тож пісня доступна для людей з порушеннями слуху.

Кожен з нас протягом життя стикається з різними ситуаціями, подіями, втратами чи перемогами. Життя крихке, але кожен день вартий того, щоб цінувати його до останньої миті. Попри все треба йти вперед і підтримувати тих, кому складно. Саме любов і взаємна перемога роблять нас сильними,

– висловилася про прем'єру KOLA.

KOLA – "Запитай": дивіться відео онлайн

MELOVIN і Lama

MELOVIN і Lama (Наталія Дзеньків) об'єднали свої пісні та презентували спільну роботу "Мені так треба Вітрила". Артист довго думав про дует, а коли написав – отримав миттєву відповідь.

Я відчув, що маю написати Наталії й у відповідь побачив її зацікавленість. А коли ми зустрілися – все було вирішено. Ми відчули одне одного на іншому рівні та одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо,

– пригадав MELOVIN.

MELOVIN і Lama – "Мені так треба Вітрила": дивіться відео онлайн

NICOLE

Хіт 1970-х років "Грай, сопілко, грай!" Миколи Мозгового зазвучав по-новому завдяки співачці NICOLE.

Ця пісня для мене – про любов, життя і силу нашої землі. Я хотіла, щоб сучасні слухачі відчули її так само, як колись ціле покоління,

– розповіла вона.

NICOLE – "Грай, сопілко, грай!": дивіться відео онлайн