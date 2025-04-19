Пристрасна прем'єра від Otoy та емоційна пісня від Барських: 7 музичних новинок

Прийшов час поповнювати свій плейлист новими треками від українських виконавців. Сьогодні читайте про прем'єри від Макса Барських, Otoy, Олени Тополі, Артема Котенка та інших артистів.

Редакція Show 24 розповість про музичні новинки, які варто послухати. Детальніше – у матеріалі.

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Артем Котенко

Артем Котенко, який представляв Україну на Дитячому Євробаченні-2024, випустив пісню "Фільтри". Новий трек – про сміливість бути собою, це маніфест свободи та справжності.

Артем Котенко – "Фільтри": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барський презентував другий сингл зі свого майбутнього альбому. У першій пісні, яка називається Stomach Butterflies, підіймається тема енергії кохання, друга ж, Someone new, – про те, що залишається після.

Вона про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі – правда, яка ріже. Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня – не про біль заради болю. Вона про прийняття. Про відпущення. Про рух далі. Я хочу, щоб слухачі бачили себе в цій історії. Бо ми всі це проходили,

– розповів співак.

Макс Барських – Someone new: дивіться відео онлайн

Олена Тополя

Олена Тополя презентувала українську адаптацію свого хіта, який вийшов у 2012 році. Пісня "Каштан" – про емоційний зв'язок із Батьківщиною, про те, що важливо мати місце, де відчуваєш себе вдома.

Зміст пісні залишився незмінним, але змінилися аранжування та стиль. "Каштан" – більш рокова й потужна версія, але з найніжнішою любов'ю до своєї країни. І саме в жанрі року я хочу продовжувати творити. Це моя мрія, яку я продовжую втілювати після довгої паузи, яку можна назвати "поп". Тепер я повертаюся до себе справжньої та первісної,

– каже співачка.

Олена Тополя – "Каштан": дивіться відео онлайн

"Діти інженерів" і Володимир Дантес

Гурт "Діти інженерів" та Володимир Дантес випустили спільну композицію під назвою "++".

"Вона про відчуття розлуки, про ком в горлі під час телефонних розмов і про безмежну радість побачити кохану рідну людину після тривалої перерви", – поділився колектив.

"Діти інженерів" і Володимир Дантес – "++": дивіться відео онлайн

Тетяна Піскарьова

Тетяна Піскарьова запрем'єрила трек "Малина", а також презентувала кліп. Заслужена артистка України зізналась, що для неї це не просто пісня про кохання, це стан душі.

Вона про те, як важливо дозволити собі бути живою, чуттєвою, не стримувати емоцій. Ми часто чекаємо на перший крок від когось, а ця пісня – нагадування: ти маєш право на бажання, на ініціативу, на свою "малинову" історію. Я хочу, щоб кожна жінка, почувши цю пісню, згадала, яка вона прекрасна і що любов починається з неї самої,

– додала співачка.

Тетяна Піскарьова – "Малина": дивіться відео онлайн

Андрій Осадчук

Андрій Осадчук випустив пісню "Сильно". Він відомий співпрацею з багатьма українськими зірками як сонграйтер. Це четверта драматична пісня співака за останні пів року.

Андрій Осадчук – "Сильно": дивіться відео онлайн

Otoy

Репер Otoy презентував пісню "Пасма". У кліпі знялися актори Олександр та Марія Рудинські.

"Це про дике, шалене, надзвичайно солодке і гірке водночас бажання взяти отак, і роздерти на шматочки, аби потім зібрати докупи як кінцуґі. Бо хочеться обом", – зазначив Otoy.

Otoy – "Пасма": дивіться відео онлайн

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