Редакция Show 24 расскажет о музыкальных новинках, которые стоит послушать. Подробнее – в материале.

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Артем Котенко

Артем Котенко, который представлял Украину на Детском Евровидении-2024, выпустил песню "Фильтры". Новый трек – о смелости быть собой, это манифест свободы и подлинности.

Артем Котенко – "Фильтры": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барский презентовал второй сингл из своего будущего альбома. В первой песне, которая называется Stomach Butterflies, поднимается тема энергии любви, вторая же, Someone new, – о том, что остается после.

Она о том моменте после расставания, когда эмоции накрывают волнами: сначала любовь, потом злость, разочарование, а дальше – правда, которая режет. Тебя предали. Ты доверил сердце не тому человеку. Но эта песня – не о боли ради боли. Она о принятии. Об отпущении. О движении дальше. Я хочу, чтобы слушатели видели себя в этой истории. Потому что мы все это проходили,

– рассказал певец.

Макс Барских – Someone new: смотрите видео онлайн

Елена Тополя

Елена Тополя презентовала украинскую адаптацию своего хита, который вышел в 2012 году. Песня "Каштан" – об эмоциональной связи с Родиной, о том, что важно иметь место, где чувствуешь себя дома.

Содержание песни осталось неизменным, но изменились аранжировка и стиль. "Каштан" – более роковая и мощная версия, но с нежной любовью к своей стране. И именно в жанре рока я хочу продолжать творить. Это моя мечта, которую я продолжаю воплощать после долгой паузы, которую можно назвать "поп". Теперь я возвращаюсь к себе настоящей и первоначальной,

– говорит певица.

Елена Тополя – "Каштан": смотрите видео онлайн

"Дети инженеров" и Владимир Дантес

Группа "Дети инженеров" и Владимир Дантес выпустили совместную композицию под названием "++".

"Она об ощущении разлуки, о коме в горле во время телефонных разговоров и о безграничной радости увидеть любимого родного человека после длительного перерыва", – поделился коллектив.

"Дети инженеров" и Владимир Дантес – "++": смотрите видео онлайн

Татьяна Пискарева

Татьяна Пискарева запремьерила трек "Малина", а также презентовала клип. Заслуженная артистка Украины призналась, что для нее это не просто песня о любви, это состояние души.

Она о том, как важно позволить себе быть живой, чувственной, не сдерживать эмоций. Мы часто ждем первого шага от кого-то, а эта песня – напоминание: ты имеешь право на желание, на инициативу, на свою "малиновую" историю. Я хочу, чтобы каждая женщина, услышав эту песню, вспомнила, какая она прекрасная и что любовь начинается с нее самой,

– добавила певица.

Татьяна Пискарева – "Малина": смотрите видео онлайн

Андрей Осадчук

Андрей Осадчук выпустил песню "Сильно". Он известен сотрудничеством со многими украинскими звездами как сонграйтер. Это четвертая драматическая песня певца за последние полгода.

Андрей Осадчук – "Сильно": смотрите видео онлайн

Otoy

Рэпер Otoy презентовал песню "Пасма". В клипе снялись актеры Александр и Мария Рудинские.

"Это о диком, безумном, чрезвычайно сладком и горьком одновременно желании взять так, и разодрать на кусочки, чтобы потом собрать вместе как кинцуги. Потому что хочется обоим", – отметил Otoy.

Otoy – "Пряди": смотрите видео онлайн

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