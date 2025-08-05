Упродовж двох сезонів Богдан Шелудяк був ведучим популярного шоу "Хто зверху?" на Новому каналі. Та нещодавно канал оголосив нового капітана чоловічої команди.

Шелудяк вперше пояснив, чому вирішив залишити "Хто зверху?". Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт "Нового каналу".

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Телеведучий пояснив, причина – у роботі.

Мій основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це потребує постійного занурення. Також ми весь час вдосконалюємо свій навчальний продукт. Ця робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір,

– зізнався Богдан.

Водночас вибір Шелудяк зробив все ж не на користь проєкту, та переконаний, що "передає лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки".

Нагадаємо, новим співведучим Лесі Нікітюк у "Хто зверху?" став Володимир Дантес – їхній перший сезон разом глядачі побачать вже цієї осені.