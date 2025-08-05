Шелудяк вперше пояснив, чому вирішив залишити "Хто зверху?". Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт "Нового каналу".

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Телеведучий пояснив, причина – у роботі.

Мій основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це потребує постійного занурення. Також ми весь час вдосконалюємо свій навчальний продукт. Ця робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір,

– зізнався Богдан.

Водночас вибір Шелудяк зробив все ж не на користь проєкту, та переконаний, що "передає лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки".

Нагадаємо, новим співведучим Лесі Нікітюк у "Хто зверху?" став Володимир Дантес – їхній перший сезон разом глядачі побачать вже цієї осені.