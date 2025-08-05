Шелудяк впервые объяснил, почему решил покинуть "Кто сверху?". Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт "Нового канала".

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Телеведущий объяснил, причина – в работе.

Мой основной бизнес связан с криптовалютой. Это требует постоянного погружения. Также мы все время совершенствуем свой учебный продукт. Эта работа отнимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Поэтому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор,

– признался Богдан.

В то же время выбор Шелудяк сделал все же не в пользу проекта, и убежден, что "передает лидерство в мужской команде и Лесю Никитюк в надежные руки".

Напомним, новым соведущим Леси Никитюк в "Кто сверху?" стал Владимир Дантес – их первый сезон вместе зрители увидят уже этой осенью.