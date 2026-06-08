Королева Летиція одягнула елегантний світлий образ: чому її look порівняли з Кейт Міддлтон

Королева Іспанії Летиція зустрілася з Папою Римським Левом XIV у Мадриді під час меси на свято Тіла і Крові Христових. Богослужіння проходило просто неба, а на подію зібралося близько 1,2 мільйона людей, які заповнили вулиці іспанської столиці.

Її Високість супроводжували чоловік, король Феліпе VI, та доньки – принцеса Леонор і інфанта Софія. Для публічного виходу королева обрала елегантний світлий образ. Про цей look детально написало видання Tatler.

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Летиція одягнула сукню з тафти від бренду Self-Portrait, яка коштує 575 євро, що сьогодні дорівнює більше як 29 тисяч гривень. Образ доповнили бежеві туфлі-човники на підборах від Magrit, біла сумка, сережки з білого золота, акуратна зачіска та макіяж.

Королева Летиція / Фото Getty images

Цей образ Її Високості порівняли зі стилем принцеси Уельської, яка на Вімблдоні у 2025 році з'явилася у світло-жовтому вбранні від Self-Portrait і бежевих підборах.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні у 2025 році / Фото Getty images

Окрему увагу привернуло те, що під час зустрічі з Папою Римським королева Летиція скористалася особливим правилом, яке діє для деяких жінок у католицьких королівських родинах.

Йдеться про "привілей білого" – дозвіл одягати білий одяг під час аудієнцій у Папи, хоча зазвичай у таких випадках прийнято чорне вбрання. Це право мають лише кілька жінок у світі, зокрема королева Бельгії, велика герцогиня Люксембургу, принцеса Монако та деякі принцеси дому Савойських.

У перший день візиту понтифіка королева Летиція також зустрілася з Папою Левом XIV в елегантній білій сукні з візерунком і поясом.

Іспанська королівська родина та Папа Римський Лев XIV / Фото Getty Images

Цього разу принцеса Леонор обрала лавандову сукню міді від Hannibal Laguna White Madrid, яку доповнила блакитними туфлями-слінгбеками Carolina Herrera та мініатюрною сумкою цього ж бренду. Інфанта Софія з'явилася в білому топі та м'ятному костюмі Mirto Oficial, а також у нюдових балетках Magrit із відкритою п'ятою та золотим декором.

Принцеса Леонор та інфанта Софія з Папою Левом XIV / Фото Getty images

Для попередньої зустрічі обидві доньки королеви Летиції та короля Феліпе VI обрали чорні сукні.

Візит Папи Римського до Іспанії: що відомо

Ця закордонна поїздка Папи Лева XIV триватиме з 6 по 12 червня. Це перший візит Папи до країни після поїздки Бенедикта XVI у 2011 році.

Окрім Мадрида, понтифік побуває в Барселоні, а також на Канарських островах – Гран-Канарії та Тенерифе.

У програмі візиту – як офіційні зустрічі, зокрема з королівською родиною, так і заходи, присвячені молоді, людям у складних життєвих обставинах та мігрантам.

Однією з головних подій стане відкриття завершеного шпиля Вежі Ісуса Христа в базиліці Саграда Фамілія в Барселоні. Це відбудеться з нагоди 100-річчя з дня смерті архітектора Антоніо Ґауді.