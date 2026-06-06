Сестри дотрималися протоколу та ретельно підібрали вбрання для зустрічі з Папою Римським, яка відбулась у Королівському палаці в Мадриді. Про це повідомляє HOLA.

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Доньки короля та королеви Іспанії продемонстрували схожі образи. Інфанта Софія одягнула чорну сукню на запах з пишними рукавами, яку доповнював пояс, та взула балетки у тон – це модель Yvette від Pretty Ballerinas. Дівчина залишилась вірною своєму стилю, тому відмовилась від прикрас.

Принцеса Леонор також обрала для зустрічі з понтифіком чорну сукню з поясом довжини міді, а свій образ доповнила туфлями на підборах. Сестри зробили природний макіяж та злегка підкрутили волосся.

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Король Філіп VI показався у темному класичному костюмі зі світлою краваткою, під низ він одягнув сорочку. Королева Летиція вийшла у світ в елегантній білій сукні з візерунком та поясом.

Іспанська королівська родина зустрілась з Папою Римським / Фото Getty Images

З яким Папою Римським раніше зустрічалась іспанська королівська родина?