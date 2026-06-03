Іспанська королівська родина опублікувала серію фото з Леонор, принцесою Астурійською, на офіційній сторінці в інстаграмі. Днями спадкоємиця престолу завершила черговий етап офіцерської підготовки.

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Іспанська принцеса офіційно завершила навчання у Військовій парашутній школі, що розташована в регіоні Мурсія.

На фото й відео зафіксували весь процес. Слідом за іншими курсантами Леонор стрибнула з літака з парашутом у повному спорядженні. Потім вона спостерігала за товаришами та вітала їх після приземлення.

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Принцеса Леонор стрибнула з парашутом: відео

Так принцеса Астурійська отримала диплом та відзнаку Cazador Paracaidista. Леонор увійшла в історію як перша представниця іспанської королівської родини, яка пройшла базову парашутну підготовку. Адже ні король Філіп VI, ні король Хуан Карлос I не проходили її під час військової освіти.



Принцеса Леонор / Фото з інстаграму королівської родини



Принцеса Леонор отримала відзнаку / Фото з інстаграму королівської родини

Що чекає принцесу Леонор далі?

Наступний тиждень для принцеси Леонор буде доволі напруженим. 3 червня вона повинна отримати Золоту медаль регіону Мурсія та інші нагороди.

6 червня Леонор повернеться до Мадрида. Королівська сім'я зустрічатиме Папу Римського під час його візиту до Іспанії. Це вперше за тривалий час вся сім'я возз'єднається, адже й принцеса Софія повернеться після навчання в Лісабоні.

Нагадаємо, принцеса Леонор – старша донька короля Філіпа VI, тому саме вона є спадкоємицею трону. До цього її готують з юного віку. Коли принцеса Леонор зійде на трон, то стане першою королевою Іспанії за понад останні 150 років.