"Постраждали школа і садок дітей": Анна Саліванчук прокоментувала комбіновану атаку по Києву

У ніч на 23 червня російська армія завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки постраждав дитячий садок і школа, які відвідували сини української акторки Анни Саліванчук, відомої за серіалом "Одного разу під Полтавою".

Зірка поділилася своїми емоціями та розповіла, де перебуває зараз разом із дітьми. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Саліванчук.

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З'ясувалося, що на момент обстрілу Анна із молодшим сином Микитою перебували не в столиці – родина поїхала на відпочинок до Карпат. Акторка опублікувала у соцмережах кадри пошкодженої будівлі в Києві та повідомила, що садок тимчасово зачиняють на ремонт.

Нам просто сьогодні пощастило. Мій син спить, а мав би бути зараз в садочку, який цієї ночі постраждав. Вибиті всі вікна. Просять дітей не везти в садочок. Слава Богу, що всі живі та здорові, але ви розумієте, який це жах,

– розповіла Анна.

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Для довідки! Анна Саліванчук виховує двох синів – 9-річного Гліба та 4-річного Микиту від колишнього продюсера "Кварталу 95" і народного депутата Олександра Божкова. У травні 2023 року подружжя розлучилося.

Також акторка зазначила, що в цей же садок ходить донька Олени та Тараса Тополі. Їхня квартира цієї ночі теж постраждала від російського удару. Крім того, постраждала школа сина Анни Саліванчук.

Що сталося з квартирою Тараса та Олени Тополі

Лідер гурту "Антитіла" повідомив, що під час нічного обстрілу російська ракета влучила в будинок навпроти їхнього помешкання. Від вибухової хвилі в оселі повибивало вікна, вигнуло й вирвало броньовані двері, частково обвалилися стіни. На щастя, всі члени родини залишилися неушкодженими.

Зауважимо, Олена Тополя вже показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира.