Уламки летіли в усі сторони, – відомий співак ледь не постраждав під час нічної атаки на Київ

У ніч на 23 червня російські війська завдали комбінованого удару по столиці та кількох областях України. Співак Андрій Кравченко розповів, що приліт відбувся неподалок від його будинку.

Він мешкає у столиці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Так, Андрій Кравченко написав, що після серії вибухів поруч із його домом вирішив вийти на вулицю, щоб перевірити, чи все ціле. Саме в цей момент стався ще один приліт. Щоб урятуватися від уламків, які розліталися на всі боки, артисту довелося лягти просто посеред дороги.

Щоночі українці переживають те, що неможливо забути. Поруч із моїм будинком – два знищені… Приліт за прильотом. Уламки летіли в усі сторони. Вони не обирають, хто перед ними – жінка, дитина чи військовий. Просто смерть, розсипана по мирних вулицях,

– написав співак.

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Акторка Анна Саліванчук розповіла, що постраждали дитячий садок і школа, які відвідували її діти. На щастя, обійшлося без загиблих, але садок тимчасово закрили на ремонт.

Крім того, відомо, що росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла".

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