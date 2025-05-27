Гурт "Океан Ельзи" оголосив четвертий концерт у Львові: коли відбудеться виступ
- Гурт "Океан Ельзи" оголосив четвертий концерт у Львові, який відбудеться 1 липня на території !FESTrepublic.
- Квитки на концерти 29 червня та 1 липня ще доступні для придбання на сайті.
Гурт "Океан Ельзи" оголосив четвертий концерт у Львові. Колектив виступить у рідному місті вже влітку.
Четвертий концерт "Океану Ельзи" відбудеться 1 липня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.
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Гурт "Океан Ельзи" виступить у Львові 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic (вулиця Старознесенська, 24-26). Ще залишились квитки на дві останні дати. Придбати їх можна за посиланням.
Ми дуже тішимось з того, що можемо оголосити у Львові четвертий концерт, який відбудеться на !FESTrepublic 1 липня. Ми відчуваємо вашу любов, вашу підтримку і готові грати для вас стільки, скільки треба. Чекаємо вас!,
– звернувся до шанувальників Святослав Вакарчук.
Концерти гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту
Нагадаємо, що восени 2024 року гурт "Океан Ельзи" дав п'ять концертів у Палаці спорту, що у Києві. Виступи відбулися 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня з нагоди 30-річчя колективу.
З цих концертів вдалося зібрати 10 мільйонів 557 тисяч гривень на допомогу Силам оборони України.
10 200 000 гривень – з продажу квитків, а 357 000 гривень – з продажу благодійного мерча.