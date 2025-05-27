Гурт "Океан Ельзи" оголосив четвертий концерт у Львові: коли відбудеться виступ

Гурт "Океан Ельзи" оголосив четвертий концерт у Львові. Колектив виступить у рідному місті вже влітку.

Четвертий концерт "Океану Ельзи" відбудеться 1 липня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.

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Гурт "Океан Ельзи" виступить у Львові 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic (вулиця Старознесенська, 24-26). Ще залишились квитки на дві останні дати. Придбати їх можна за посиланням.

Четвертий концерт "Океану Ельзи" у Львові / Афіша, фото з інстаграму гурту

Ми дуже тішимось з того, що можемо оголосити у Львові четвертий концерт, який відбудеться на !FESTrepublic 1 липня. Ми відчуваємо вашу любов, вашу підтримку і готові грати для вас стільки, скільки треба. Чекаємо вас!,

– звернувся до шанувальників Святослав Вакарчук.

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