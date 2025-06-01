Улюблені хіти та неймовірна атмосфера: "Океан Ельзи" вперше за довгий час виступив у Львові

Гурт "Океан Ельзи" виступив зі своїм першим з чотирьох концертів у Львові. "Той день" відбувся 27 червня на території !FESTrepublic.

Український гурт "Океан Ельзи" розпочав серію концертів "Той день" у Львові. У п'ятницю, 27 червня, відбувся перший з чотирьох виступів, пише Show 24 з посиланням на сторінку колективу.

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На концерті, що відбувся просто неба, пролунало безліч пісень – від найпопулярніших хітів до треків з останнього альбому: "Друг", "Я не здамся без бою", "Я так хочу...", "911", "Відпусти" та багато інших.

Вчора – перший з чотирьох. І він був незабутній. Львів, дякуємо за кожну пісню, за кожні обійми, за кожен погляд, що говорив: ми разом. "Той день у Львові" почався – і ми не хочемо, щоб він закінчувався. Ще буде багато музики, світла і моментів, які залишаються з нами надовго,

– написали представники гурту.

Відео з концерту "Океану Ельзи": дивіться онлайн

Нагадаємо, надалі відбудеться ще три концерти "Океану Ельзи" у Львові. 28, 29 червня та 1 липня колектив знову виступить на території !FESTrepublic.

Виступи гурту мають насамперед благодійну мету. "Океан Ельзи" з благодійним фондом SoftServe збиратиме кошти на 50 комплектів РЕБів, що необхідні для захисту авто швидкої допомоги, що рятують життя на фронті. Мета – 15 мільйонів гривень. До збору може долучитися кожен.