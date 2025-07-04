Гурт "Океан Ельзи" приголомшив сумою, яку вдалося зібрати на дрони й РЕБи з львівських концертів
- Гурт "Океан Ельзи" зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень для підрозділів ГУР МО України з львівських концертів.
- Кошти зібрані з квитків, аукціонів, акції партнерів та продажу благодійної колекції "Авіації Галичини".
- Звіти будуть розміщені на офіційних ресурсах гурту після узгоджень, закупівлі та передачі засобів.
Цього тижня у Львові завершилася серія концертів "Океану Ельзи" з нагоди 30-річчю колективу. Серед запрошених гостей були гурт "Один в каное", YAKTAK, SHUMEI та Павло Гудімов. Виступи, звичайно, мали й благодійну мету.
Львівські концерти відбулися 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic. В інстаграмі гурт "Океан Ельзи" повідомив, скільки грошей вдалося зібратися на допомогу українським захисникам, пише Show 24.
До речі Тисячі фанатів і 15 мільйонів на РЕБи: "Океан Ельзи" відіграли 4 концерти у Львові
З львівських концертів "Океан Ельзи" зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень для підрозділів ГУР МО України.
- понад 7 000 000 гривень – з квитків та аукціону;
- 515 тисяч гривень – з акції партнерів, яка проходила у Львові та області протягом тижня;
- 144 000 гривень – з продажу благодійної колекції "Авіації Галичини".
Гурт розмістить звіти на своїх офіційних ресурсах після всіх узгоджень, закупівлі та передачі засобів.
Тож ці 4 вечори не лише знову дали можливість всім відчути атмосферу єднання, щирості та взаємопідтримки, а й допомогли нашим захисникам на 7 747 000 гривень,
– йдеться в дописі.
До речі, перед фінальним концертом "Океану Ельзи" у Львові нашій редакції вдалося поспілкуватися з лідером гурту. Святослав Вакарчук сказав, які пісні люблять його діти – це "911" та дитячий альбом Марії Бурмаки.
Також музикант назвав пісню, яка доводить його до сліз. Це трек гурту "Один в каное" "Ікони (Шістдесятникам)".