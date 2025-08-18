Оксана Забужко кардинально змінила зачіску: фото письменниці у новому образі
- Оксана Забужко з'явилася з новою короткою світлою кучерявою зачіскою, що виглядає свіжо та природно.
- Раніше вона експериментувала із зачісками, включаючи коротку стрижку "піксі", каре до плечей та зміну кольору волосся.
Відомa українська письменниця та філософиня Оксана Забужко показалася в новому образі, і частина глядачів одразу її не впізнала.
Цікаво, що за останні роки Забужко неодноразово змінювала свій імідж. Про те, який вигляд вона має зараз і як раніше виглядала – пише Show 24.
Так, під час інтерв'ю на Апостроф TV вона з'явилася з коротким світлим кучерявим волоссям. Образ виглядав свіжо і водночас дуже природно.
Як до цього змінювалася зачіска Оксани Забужко?
Водночас раніше письменниця носила коротку стрижку "піксі", а волосся було темнішим.
Згодом вона вирішила не підстригати його так коротко – воно поступово відросло, з'явилося більше об'єму та легких хвиль.
З часом змінився і колір: від насиченого темного Забужко перейшла до світло-русявого відтінку. Пізніше вона експериментувала з каре до плечей і чубчиком, що надавало образу м'якості.
Як змінювалась зачіска Оксани Забужко / Фото з відкритих джерел
