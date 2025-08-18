Цікаво, що за останні роки Забужко неодноразово змінювала свій імідж. Про те, який вигляд вона має зараз і як раніше виглядала – пише Show 24.

Так, під час інтерв'ю на Апостроф TV вона з'явилася з коротким світлим кучерявим волоссям. Образ виглядав свіжо і водночас дуже природно.

Оксана Забужко серпень 2025 / Скриншот з ютуб-каналу Апостроф TV

Як до цього змінювалася зачіска Оксани Забужко?

Водночас раніше письменниця носила коротку стрижку "піксі", а волосся було темнішим.

Згодом вона вирішила не підстригати його так коротко – воно поступово відросло, з'явилося більше об'єму та легких хвиль.

З часом змінився і колір: від насиченого темного Забужко перейшла до світло-русявого відтінку. Пізніше вона експериментувала з каре до плечей і чубчиком, що надавало образу м'якості.



Як змінювалась зачіска Оксани Забужко / Фото з відкритих джерел





