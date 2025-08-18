Интересно, что за последние годы Забужко неоднократно меняла свой имидж. О том, как она выглядит сейчас и как раньше выглядела – пишет Show 24.

Интересно Наталья Могилевская впервые за долгое время показала, как проводит время с 5-летней дочерью

Так, во время интервью на Апостроф TV она появилась с короткими светлыми кудрявыми волосами. Образ выглядел свежо и одновременно очень естественно.

Оксана Забужко август 2025 / Скриншот с ютуб-канала Апостроф TV

Как до этого менялась прическа Оксаны Забужко?

В то же время ранее писательница носила короткую стрижку "пикси", а волосы были темнее.

Впоследствии она решила не подстригать их так коротко – они постепенно отросли, появилось больше объема и легких волн.

Со временем изменился и цвет: от насыщенного темного Забужко перешла к светло-русому оттенку. Позже она экспериментировала с каре до плеч и челкой, что придавало образу мягкости.



Как менялась прическа Оксаны Забужко / Фото из открытых источников





Заметим, накануне Наталья Егорова, бывшая жена Виталия Кличко, также изменила свой имидж, выбрав более короткую стрижку.