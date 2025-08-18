Так, на днях певица поделилась успехами младшей дочери Софийки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Могилевской.

5-летняя девочка учится кататься на велосипеде. На утреннюю прогулку с ней вышла Наталья Могилевская и поделилась видео. В ролике Софийку можно увидеть в розовом спортивном костюме и с обручем единорога. Девушка ехала на велосипеде, а мать с ней играла.

Заметим, ранее Наталья Могилевская показывала, как младшая дочь ходит с ней на работу. Тогда Софийка побывала за кулисами "Вечернего Квартала". Кроме того, известно, что 5-летняя девочка активно занимается английским.

Напомним, вместе с мужем Валентином Наталья Могилевская во время полномасштабной войны усыновила двух сестер – Мишель и Софию. Сейчас старшей из девочек исполнилось 13 лет. Певица рассказывала, что обе дочери очень талантливые, но она не думает, что девушки пойдут ее путем Например, Мишель увлекается футболом и играет в женской команде.