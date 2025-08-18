Оксана Забужко кардинально сменила прическу: фото писательницы в новом образе
- Оксана Забужко появилась с новой короткой светлой кудрявой прической, что выглядит свежо и естественно.
- Ранее она экспериментировала с прическами, включая короткую стрижку "пикси", каре до плеч и изменение цвета волос.
Известная украинская писательница и философ Оксана Забужко показалась в новом образе, и часть зрителей сразу ее не узнала.
Интересно, что за последние годы Забужко неоднократно меняла свой имидж. О том, как она выглядит сейчас и как раньше выглядела – пишет Show 24.
Так, во время интервью на Апостроф TV она появилась с короткими светлыми кудрявыми волосами. Образ выглядел свежо и одновременно очень естественно.
Как до этого менялась прическа Оксаны Забужко?
В то же время ранее писательница носила короткую стрижку "пикси", а волосы были темнее.
Впоследствии она решила не подстригать их так коротко – они постепенно отросли, появилось больше объема и легких волн.
Со временем изменился и цвет: от насыщенного темного Забужко перешла к светло-русому оттенку. Позже она экспериментировала с каре до плеч и челкой, что придавало образу мягкости.
Как менялась прическа Оксаны Забужко / Фото из открытых источников
Заметим, накануне Наталья Егорова, бывшая жена Виталия Кличко, также изменила свой имидж, выбрав более короткую стрижку.