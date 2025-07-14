Олег Сенцов показався з сім'єю в Карпатах: рідкісні фото з дружиною і сином
- Олег Сенцов відсвяткував свій 49-й день народження у сімейному колі в Карпатах.
- Його дружина, Вероніка Вельч, поділилася сімейними фотографіями з відпочинку у соціальних мережах.
У неділю, 13 липня, режисер та військовослужбовець Олег Сенцов відсвяткував день народження. Колишньому політв'язню Кремля виповнилося 49 років.
Сенцов провів свій день народження у сімейному колі. Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку його дружини Вероніки Вельч.
До речі Мстить росіянам за полон: де зараз і чим займається український режисер Олег Сенцов
Олег Сенцов відсвяткував 49-річчя в Карпатах з дружиною, їхнім сином та сином обраниці від попереднього шлюбу. Вероніка Вельч опублікувала у фейсбуці сімейні фотографії з відпочинку, зроблені на фоні мальовничих українських краєвидів.
На першій світлині Сенцов позує з дружиною та хлопчиками, а на другій – ніжно цілує кохану.
Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сроді душі! З твоїм днем! Українські Карпати – місце сили,
– йдеться у дописі Вероніки Вельч.
Що відомо про особисте життя Олега Сенцова
Нагадаємо, що першу дружину Олега Сенцова звати Алла. У цьому шлюбі народилася донька Аліна та син Владислав – раніше режисер розповідав, що в 3 роки хлопцю поставили діагноз аутизм.
Влітку 2022 року Олег Сенцов одружився вдруге. Його обраницею стала Вероніка Вельч, яка народила режисеру сина Дем'яна. В інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець розповідав, як познайомився з коханою.
"Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції у сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так усе якось вийшло", – ділився він.
У режисера також є донька Емма від журналістки Юлії Бабич.