Олег Скрипка відповів, де гурт "ВВ" отримав найбільший гонорар: "Вони вивалювали будь-які кошти"

Музикант та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про найбільший гонорар колективу. Крім того, він поділився, чи отримує гроші з монетизації творчості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ". Так, Скрипка зізнався, що найбільший гонорар гурт "Воплі Відоплясова" отримав в Росії.

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Вони платили. Там іноді бувало: ми не могли приїхати, бо ми були зайняті, і вони вивалювали будь-які кошти, чартери давали, і ми прилітали,

– розповів Олег Скрипка.

Водночас музикант заперечив, що ця сума перевищує 200 тисяч доларів, але не назвав точного гонорару.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

Олег Скрипка розповів, чи отримує гроші з монетизації творчості

Олег Скрипка також поділився, що зараз гурт "Воплі Відоплясова" співпрацює з агенцією, яка збирає гроші зі стрімінгових платформ. Музикант зізнався, що йому складно розбиратися у цій темі.

Я отримую кошти. Я розумію, що це не такі кошти, як у Степана Гіги,

– відповів він.

Артист також відповів, чи вже заробив стільки грошей, аби могти дозволити собі не працювати та піти на заслужений відпочинок. За словами Скрипки, зараз він цього зробити не може.

"Якщо я зупиню роботу, то у мене кошти швидко закінчаться", – зазначив лідер гурту "Воплі Відоплясова".