Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ". Так, Скрипка признался, что самый большой гонорар группа "Вопли Видоплясова" получила в России.
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Они платили. Там иногда бывало: мы не могли приехать, потому что мы были заняты, и они вываливали любые средства, чартеры давали, и мы прилетали,
– рассказал Олег Скрипка.
В то же время музыкант отрицает, что эта сумма превышает 200 тысяч долларов, но не назвал точного гонорара.
Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн
Олег Скрипка рассказал, получает ли деньги с монетизации творчества
Олег Скрипка также поделился, что сейчас группа "Вопли Видоплясова" сотрудничает с агентством, которое собирает деньги со стриминговых платформ. Музыкант признался, что ему сложно разбираться в этой теме.
Я получаю средства. Я понимаю, что это не такие средства, как у Степана Гиги,
– ответил он.
Артист также ответил, заработал ли уже столько денег, чтобы позволить себе не работать и уйти на заслуженный отдых. По словам Скрипки, сейчас он этого сделать не может.
"Если я остановлю работу, то у меня средства быстро закончатся", – отметил лидер группы "Вопли Видоплясова".