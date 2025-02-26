Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ". Так, Скрипка признался, что самый большой гонорар группа "Вопли Видоплясова" получила в России.

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Они платили. Там иногда бывало: мы не могли приехать, потому что мы были заняты, и они вываливали любые средства, чартеры давали, и мы прилетали,

– рассказал Олег Скрипка.

В то же время музыкант отрицает, что эта сумма превышает 200 тысяч долларов, но не назвал точного гонорара.

Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн

Олег Скрипка рассказал, получает ли деньги с монетизации творчества

Олег Скрипка также поделился, что сейчас группа "Вопли Видоплясова" сотрудничает с агентством, которое собирает деньги со стриминговых платформ. Музыкант признался, что ему сложно разбираться в этой теме.

Я получаю средства. Я понимаю, что это не такие средства, как у Степана Гиги,

– ответил он.

Артист также ответил, заработал ли уже столько денег, чтобы позволить себе не работать и уйти на заслуженный отдых. По словам Скрипки, сейчас он этого сделать не может.

"Если я остановлю работу, то у меня средства быстро закончатся", – отметил лидер группы "Вопли Видоплясова".