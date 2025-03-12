Олімпійський чемпіон Верняєв висловився про участь у проєкті "Холостяк"

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв зізнався, що погодився б взяти участь у реаліті-шоу "Холостяк". Він зазначив, що це був би цікавий досвід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Смачно&Душевно з Разміком". Також Верняєв підкреслив, що його участь у "Холостяку" змогла б привернути увагу до спортивної гімнастики.

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Там будуть постійно казати: "Спортивний гімнаст, спортивний гімнаст, спортивний гімнаст". Це популяризація виду спорту,

– сказав Олег Верняєв.

Олег Верняєв заявив, що був егоїстом у стосунках

Крім того, олімпійський чемпіон розповів, чому йому досі не вдалося створити сім'ю. За словами Верняєва, він був більше сконцентрований на кар'єрі, коли вона пішла вгору. Хоча зізнався, що у нього були серйозні стосунки, гімнаст навіть думав освідчитися дівчині на змаганнях, однак не склалося.

Ба більше, Олег Верняєв поділився, що раніше був егоїстом у стосунках. Він зауважив, що ніколи не був скупим, але думав лише про себе. Зараз гімнаст усвідомлює, що робив помилки, та мислить по-іншому.

Олімпійський чемпіон пояснив, що на таку поведінку вплинула слава. Верняєв зізнався, що навіть друзі говорили, що він "зловив зіркову хворобу". Однак близькі люди нагадали, що він – звичайна людина.

Олег Верняєв у проєкті "Смачно&Душевно з Разміком": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ведучий романтичного реаліті-шоу Григорій Решетник розповів, що 14 сезон "Холостяка" буде. Він також сподівається, що у 2026 році глядачі зможуть побачити новий сезон "Холостячки".

Нагадаємо, що головним героєм 13 сезону проєкту був ветеран російсько-української війни Олександр Терен, а переможницею реаліті-шоу стала бізнесвумен Інна Бєлєнь. Деякий час після завершення зйомок їм вдавалося будувати стосунки, однак на початку лютого пара оголосила про розставання.