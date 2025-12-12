Російська мова, громадянство, "зрада": що Олег Винник розповів у першому за 2 роки інтерв'ю

Олег Винник дав інтерв'ю вперше за тривалий час. Один з найдискусійніших артистів у сучасному шоубізнесі вирішив знову вийти на зв'язок, щоб розповісти правду про свій виїзд та життя за кордоном, кар'єру в Україні, хворобу, а також відповісти на закиди про зраду.

24 Канал зібрав головні тези з інтерв'ю Олега Винника, які він дав для Юлії Гаюн на "РБК-Україна Life".

Чому вийшов на зв'язок після тривалого мовчання?

Для Олега Винника це перше інтерв'ю за останні 2 роки. Співак був не надто активним у спілкуванні з журналістами і до повномасштабного вторгнення, тому цей крок багатьох здивував. Артист пояснив, чому вирішив дати інтерв'ю.

Досить мовчати! Мене вже настільки всі похейтили. Журналісти вигадували, брехали й брешуть до сьогодні. Поховали, діагнози поставили. Мені здається, це на фоні великого горя. Люди хочуть почути від мене напряму,

– сказав Винник.

Також цікаво, що цього разу в кадрі з Олегом була Таюне – його дружина.



Олег Винник і Таюне / Скриншот з відео

Як для Винника почалась повномасштабна війна?

Співак нарешті розповів власну версію того, як він зустрів повномасштабне вторгнення і виїхав з країни. За словами Винника, він планував повертатися у Берлін ще 23 лютого, але літаки вже не літали.

Він з дружиною ночував у готелі й зранку 24 лютого зрозумів, що прийшла війна. Найперше він зателефонував колишньому другу й продюсеру Олександру Горбенку.

Цікаво, що Таюне в інтерв'ю каже, що Винник не біг до телефону знімати відео, а допомагав людям і "вивіз багато людей". Та насправді "багато людей" – це дві сім'ї – самого Олега Винника та Олександра Горбенка.

Як можна виїхати з нашої країни під пледиком чи в багажнику? Говорити таке – просто неповага до наших прикордонників,

– сказав Винник.

Чому припинилась дружба з Горбенком?

Дружина Олега Винника розповіла, що вони прихистили у себе Олександра Горбенка та його родину. Вони пробули під одним дахом близько двох тижнів.

"Але було багато різних нюансів. Там у сім'ї були проблеми з алкоголем. Одного вечора вони посварилися між собою дуже сильно. А це німецький дім. Я дуже злякалася, що приїдуть поліцейські, бо розбиратися будуть уже з нами, адже квартира наша. Олег сказав, що в нашій квартирі так себе не поводять", – заявила Таюне.

За словами Таїсії, наступного дня уже нікого не було. Колишній продюсер артиста з сім'єю просто поїхав з дому, не сказавши ні слова.

Яке громадянство в Олега Винника?

Я є громадянином України. З 2000 року проживаю в Німеччині як резидент. Якщо ти стаєш на постійний облік в Німеччині в українському посольстві, то за законом ти маєш здати свій внутрішній паспорт. У мене його забрали у 2000 році й досі ми живемо за закордонним паспортом,

– пояснив артист.

Олег Винник додав, що з 2009 року має право отримати німецьке громадянство. Та він вважає, що залишається українцем і сплачує податки як в Україні, так і Німеччині.

Обурлива заява про російську мову

Олег Винник в інтерв'ю заявив, що було б недоречно, якби зараз в Україні заборонили спілкуватися російською. Також він та його дружина почали спекулювати на темі російськомовних військових.

Це слов'яни. Це болюча тема, але не може такого бути, щоб тоді, коли у нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а інша нація, Росія. І навіть не Росія, а Путін, влада,

– заявив Винник.

Водночас і Олег, і Таюне скаржилися, що до них ставилися упереджено через спілкування українською мовою. І нагадували про те, як Винник підтримував україномовний контент до повномасштабного вторгнення. Однак у такому разі його позиція здається непослідовною.

Цікавим видався і момент, коли Олег Винник заплутався в історії і сказав, що Україна здобула незалежність у 1992 році.

Щодо пісень російською мовою: Олег Винник пояснив, що виконує ці хіти для того, щоб повернути фанатів у мирні часи.

Нинішня кар'єра Олега Винника

Перші роки повномасштабної війни співак поставив на паузу свою кар'єру, бо вважав, що це не час для танців і розваг. Але зараз співак їде в тур Німеччиною, а на 2026 рік планує виступати в Іспанії.

Я знаю, що я приїду у свою країну, що б про мене не говорили, і що не вигадували. Я це зроблю. Але минуло 3 роки і мені жоден організатор з України не зателефонував. Я – не організатор, я можу прийти й заспівати,

– так Олег Винник відповів на запитання, чому він не приїжджає до України.

Також Олег Винник відкинув думки, начебто його тур провалюється чи не вдається. Він нагадав, що починає все з нуля.

Про статус "зрадника"

Олег Винник емоційно реагує на закиди у "зраді", але й каже, що йому вже байдуже, хто та що про нього говорить. Він закликає просто перевірити, як допомагав ЗСУ під час повномасштабної війни.

Це образливо. Я не вважаю себе зрадником і ніколи не буду вважати, де б я не жив. Зрадник – це той, хто на тому боці, хто зраджує свою країну. Я ніколи не відрікався від цієї країни. Я роблю те, що можу. Але зрештою, прозріння буде,

– вважає артист.

Олег Винник додав, що його не можна назвати зрадником просто за те, що він зараз живе в Німеччині, адже це його країна вже упродовж 25 років. Він пригадує, як на початку кар'єри виступав з мюзиклами у головній ролі та називав себе українцем, а в гримерці тримав синьо-жовтий прапор.

Артист вважає, що його називають зрадником лише тому, що "хтось" постійно нацьковує на нього українців та провокує хейт.

Про колег та сварку з Олею Поляковою

Олег Винник зізнався, що не відчував себе чесно оціненим серед колег в українському шоубізнесі. Однак цього він і не потребував, адже важливішим була оцінка від глядача.

"Олега зараз немає, і це дуже помітно", – зробила Таюне гучну заяву про нинішній шоубіз в Україні.

Олег Винник зараз підтримує зв'язок з Андрієм Данилком, Анатолієм Матвійчуком, Ольгою Сумською, Петром Магою. Натомість співака здивувало те, як про нього висловлювалась Оля Полякова.

Вона мене образила привселюдно. Вона там щось придумала і розповіла. Чому? Ми навіть на початку війни спілкувалися,

– пригадує артист.

Олег Винник пригадав претензію колеги нібито про те, що співак кинув її на 150 тисяч доларів і не приїхав на зйомки кліпу. Артист це спростовує: він каже, що кліп було знято, він зробив пісню. Оля не випустила все це, адже трек був російськомовним.

Що зі здоров'ям Олега Винника?

Раніше Олег Винник не надто стежив за своїм станом здоров'я, бо був зайнятий роботою. Зрештою, це призвело до погіршення. Все це почало впливати й на концерти й виступи.

Про це мало хто знає. Я не хочу називати ці хвороби, бо знову все перекрутять і зроблять з мене посміховище. На початку війни я був взагалі не в стані, – сказав артист.

Наостанок Олег Винник сказав, що слава – це ноша і хрест. Він зізнався, що минулого вже не повернути, тому буде жити і творити далі.