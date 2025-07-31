Нещодавно стало відомо, що актор українського серіалу "Школа" Данило Черкас, відомий як Даня Вегас, переїхав до Росії, де незабаром зіграє головну роль у фільмі. Водночас Данило – не єдиний публічний чоловік, який наразі перебуває за кордоном.

Потап, Влад Яма та багато інших публічних чоловіків теж живуть за кордоном. Show 24 зібрав інформацію про те, як їм вдалося покинути країну, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Влад Яма

Хореограф стверджував, що залишив Україну разом із родиною 24 лютого 2022 року – ще до офіційної заборони на виїзд чоловіків. З того часу він мешкає у США.



Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном / Фото з інстаграму хореографа

Водночас відомо, що батьки Влада Ями залишаються в Україні й не хочуть виїжджати за кордон. Танцівник раніше розповідав, що вони мешкають в Запоріжжі.

Олег Винник

Виконавець виїхав до Німеччини в лютому 2022 року. За його словами, він має статус постійного резидента цієї країни понад 20 років, і виїзд був законним. Також Винник зазначив, що не має українського внутрішнього паспорта ще з 2000 року.

Я живу в Німеччині вже 25 років. Колись приїхав сюди за контрактом і залишився. Тут народився мій син, тут моя родина,

– пояснював свій виїзд співак.

Олег Винник / Фото з соцмереж

Олександр Еллерт

Колишній учасник "Кварталу 95" поїхав до США у 2022 році.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають,

– заявляв гуморист.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму гумориста

Kyivstoner

Колишній учасник гурту "Грибы" Альберт Васильєв разом з дружиною і новонародженим сином виїхали до США через тиждень після вторгнення. За словами його дружини, він має громадянство США, тож виїзд відбувся без порушень. Kyivstoner не відкидає, що в майбутньому може повернутись до України.

Аліна Боул та Альберт Васильєв / Фото з інстаграму блогерки

Ще один блогер та співак, який виїхав з України й каже, що готовий повернутися, якщо буде така можливість – Олександр Волошин. Про виїзд інфлюенсера за кордон стало відомо влітку 2024 року. Волошин пояснив це погрозами через його неоднозначні висловлювання щодо переговорів з Росією. Поліція зараз перевіряє законність цього виїзду.

Олександр Волошин / Фото з інстаграму блогера

Валерій Жидков

Гуморист, відомий як "Тамбовський вовк", певний час після 24 лютого 2022 року жив у Закарпатті, проте згодом повернувся до Києва й навіть зробив сольний виступ у столиці. Та, згодом його колега Євген Кошовий повідомив, що Валерій покинув Україну. Водночас його родина одразу після початку великої війни виїхала з України.

Відомо також, що українське громадянство Жидков отримав уже під час повномасштабного вторгнення, а до цього мав лише посвідку на проживання в Україні.

Валерій Жидков / Фото з інстаграму коміка

До того ж багато хто серед українців називає зрадником Потапа. Водночас, як відомо, репер та продюсер на момент початку повномасштабного вторгнення вже перебував за межами України. Він стверджує, що має легальну можливість в'їжджати та виїжджати з України. Напередодні навіть стало відомо, коли Потап повернеться в Київ.