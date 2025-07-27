У розмові він, зокрема, розповів, коли приїде до України. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Новини.Live".

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Так, з'ясувалося, що артист з'явиться у столиці вже наступного тижня – 3 серпня.

Потап розсекретив, коли повернеться в Україну: дивіться відео онлайн

Що відомо про життя Потапа за кордоном?

Після початку повномасштабного вторгнення продюсер більшість часу проводить за межами Батьківщини. Він лише зрідка приїжджає до України. Потап це пояснював тим, що саме за кордоном зараз зосереджена вся його робота. Водночас артист стверджує, що цілком законно виїжджає з України.

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Тут важливо згадати, що Потап продовжує виступати з російськими піснями. Він до того ж дає інтерв'ю російською мовою та навіть спілкувався з пропагандистом Юрієм Дудьом, що розкритикувало чимало українців.