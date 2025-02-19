Олег Винник розплакався на концерті, співаючи про повернення додому: вірусне відео з Праги

Минулого тижня Олег Винник дав концерти у Чехії. Ці виступи артиста викликали чималий резонанс в мережі.

Зокрема, активно обговорюють, як виконавець співав і плакав свій трек "Повертай додому". Повідомляє 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт Diamond Hall.

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Так, до Дня закоханих Олег Винник виступив у празькому The Diamond Hall 14 та 15 лютого. Разом з ним на сцені з'явилася дружина Таюне. Серед пісень, які вони виконали, був трек "Повертай додому". Під час його виконання Винник, який від початку повномасштабного вторгнення живе за кордоном, не зміг стримати емоцій і заплакав.

Уривок з пісні "Повертай додому":

Повертай додому, до рідної хати,

Де тебе чекають батько і мати!

Повертай додому з тернистих доріг,

Повертай додому в свій оберіг.

Цей ролик зібрав вже понад 80 тисяч переглядів в тіктоці. Щоправда, відео викликало різну реакцію у користувачів. Деякі висміяли Винника, а інші ж підтримали його та вважають виступ артиста за кордоном щемливим.

Нагадаємо, під час концертів у Чехії Олег Винник також осоромився тим, що заспівав російською. Чимало українців обурилися, адже у своїх інтерв'ю співак раніше стверджував, що не виконуватиме російськомовні композиції. Утім, обіцянку він не стримав.