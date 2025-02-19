В частности, активно обсуждают, как исполнитель пел и плакал свой трек "Возвращайся домой". Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт Diamond Hall.

К теме Простите ему, – команда Винника отреагировала на хейт из-за исполнения русскоязычных песен

Так, ко Дню влюбленных Олег Винник выступил в пражском The Diamond Hall 14 и 15 февраля. Вместе с ним на сцене появилась жена Таюне. Среди песен, которые они выполнили, был трек "Возвращай домой". Во время его исполнения Винник, который с начала полномасштабного вторжения живет за границей, не смог сдержать эмоций и заплакал.

Отрывок из песни "Возвращай домой":

Возвращайся домой, в родной дом,

Где тебя ждут отец и мать!

Возвращайся домой с тернистых дорог,

Возвращай домой в свой оберег.

Этот ролик собрал уже более 80 тысяч просмотров в тиктоке. Правда, видео вызвало разную реакцию у пользователей. Некоторые высмеяли Винника, а другие же поддержали его и считают выступление артиста за рубежом щемящим.

Напомним, во время концертов в Чехии Олег Винник также оскандалился тем, что спел на русском. Многие украинцы возмутились, ведь в своих интервью певец ранее утверждал, что не будет петь русскоязычные композиции. Впрочем, обещание он не сдержал.