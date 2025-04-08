Олег Винник знову скасував концерт у Польщі та анонсував турне новою країною

Український виконавець Олег Винник, який практично зник із публічного простору після початку повномасштабного вторгнення Росії, вкотре намагається повернутися до концертної діяльності. Щоправда, це йому не надто добре вдається.

Так, стало відомо, що скасували запланований на 24 квітня 2025 року виступ співака у Варшаві. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт клубу Stodoła.

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Спершу цей концерт мав стати поверненням артиста на сцену після більш ніж дворічної перерви. Квитки надійшли в продаж ще в грудні минулого року, проте інтерес публіки виявився незначним – заповненість залу не перевищила 12,5%. Вартість на квитки коливалася від 1800 до понад 4000 гривень з людини.

Варто зазначити, що це вже друга невдала спроба Винника виступити у столиці Польщі. Попередній концерт, запланований на 21 грудня 2024 року, також довелося скасувати.

В обох випадках офіційною причиною скасування виступів назвали "технічні обставини".



В Польщі скасували концерт Олега Винника / Скриншот з сайту

Водночас у лютому цього року Винник таки повернувся на сцену з концертами у Празі. Втім, виступ викликав суперечливу реакцію, оскільки співак виконував пісні російською мовою, хоча раніше публічно обіцяв відмовитися від російськомовного репертуару.

На тлі невдач у Польщі артист оголосив новий гастрольний тур Німеччиною. На грудень 2025 року вже заплановано сім виступів у різних містах, серед яких Берлін, Гамбург та Франкфурт. Квитки коштують від 59 до 119 євро (приблизно 2640-5330 гривень).