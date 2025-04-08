Так, стало відомо, що скасували запланований на 24 квітня 2025 року виступ співака у Варшаві. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт клубу Stodoła.

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Спершу цей концерт мав стати поверненням артиста на сцену після більш ніж дворічної перерви. Квитки надійшли в продаж ще в грудні минулого року, проте інтерес публіки виявився незначним – заповненість залу не перевищила 12,5%. Вартість на квитки коливалася від 1800 до понад 4000 гривень з людини.

Варто зазначити, що це вже друга невдала спроба Винника виступити у столиці Польщі. Попередній концерт, запланований на 21 грудня 2024 року, також довелося скасувати.

В обох випадках офіційною причиною скасування виступів назвали "технічні обставини".



В Польщі скасували концерт Олега Винника / Скриншот з сайту

Водночас у лютому цього року Винник таки повернувся на сцену з концертами у Празі. Втім, виступ викликав суперечливу реакцію, оскільки співак виконував пісні російською мовою, хоча раніше публічно обіцяв відмовитися від російськомовного репертуару.

На тлі невдач у Польщі артист оголосив новий гастрольний тур Німеччиною. На грудень 2025 року вже заплановано сім виступів у різних містах, серед яких Берлін, Гамбург та Франкфурт. Квитки коштують від 59 до 119 євро (приблизно 2640-5330 гривень).