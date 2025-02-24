Олег Винник вийшов на зв'язок після скандального виступу: чи згадав артист про російські пісні
- Олег Винник подякував своїм прихильникам за відвідування концерту в Празі, але не згадав про скандал з російськими піснями.
- Концерти Винника викликали критику через виконання російськомовних пісень, що суперечить його попереднім заявам.
Співак Олег Винник, який відсиджується за кордоном, після свого першого концерту опублікував новий допис. У відео він подякував тим, хто прийшов на його виступ.
Олег Винник вийшов на зв'язок у тіктоці, де з'явилося його нове відео. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку артиста.
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Артист, який з перших днів повномасштабної війни живе за кордоном, подякував своїм прихильникам за візит на його концерт у Празі.
Привіт, мої любі! Ось нарешті ми наживо зустрілися на концертах у Празі. Я дякую вам, мої люди, що приїхали з різних куточків світу, що привезли з собою любов. За неймовірну магічну атмосферу, за незабутні спогади,
– сказав Винник.
Також співак подякував власникам бенкетного залу і ювелірному магазину за "несподіваний коштовний подарунок.
Водночас Олег Винник ніяк не відреагував на скандал через те, що на своїх концертах він виконав російськомовні пісні.
Олег Винник вийшов на зв'язок: відео
Чому концерти Винника викликали скандал
- 14 лютого Олег Винник повернувся на сцену та виступив у столиці Чехії з концертом. Згодом у мережі з'явилися відео з заходу – з них стало зрозуміло, що співак виконував не тільки свої україномовні хіти, але й заспівав російськомовні треки.
- Тоді в соцмережах пригадали заяву артиста 2023 року, в якій він казав, що "обблював би себе", якби співав російською. Судячи з цих слів, Олег Винник порушив свою обіцянку.
- Голова фан-клубу Винника Валерія Барон іронічно відповіла на критику, нагадала про допомогу артиста Україні й висловила думку, що хейт у мережі є навмисним і перебільшеним.