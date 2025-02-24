Олег Винник вийшов на зв'язок після скандального виступу: чи згадав артист про російські пісні

Співак Олег Винник, який відсиджується за кордоном, після свого першого концерту опублікував новий допис. У відео він подякував тим, хто прийшов на його виступ.

Олег Винник вийшов на зв'язок у тіктоці, де з'явилося його нове відео. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку артиста.

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Артист, який з перших днів повномасштабної війни живе за кордоном, подякував своїм прихильникам за візит на його концерт у Празі.

Привіт, мої любі! Ось нарешті ми наживо зустрілися на концертах у Празі. Я дякую вам, мої люди, що приїхали з різних куточків світу, що привезли з собою любов. За неймовірну магічну атмосферу, за незабутні спогади,

– сказав Винник.

Також співак подякував власникам бенкетного залу і ювелірному магазину за "несподіваний коштовний подарунок.

Водночас Олег Винник ніяк не відреагував на скандал через те, що на своїх концертах він виконав російськомовні пісні.

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