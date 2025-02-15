Порушив власну ж обіцянку: Винник розважав публіку у Чехії російськомовними піснями

Співак Олег Винник, який з початку повномасштабної війни живе за кордоном, вперше за тривалий час з'явився на сцені. Він виконував як україномовний, так і російськомовний репертуар.

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на сцену. У День закоханих він виступив у столиці Чехії. Відео з цього заходу з'явилися в телеграм-каналі "Скандал", передає 24 Канал.

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Винник разом з дружиною Таюне виконував свій репертуар – "Наталя-Наталі", "Вишиванка", нову пісню "Мої люди". Але не побоявся розважати прихильників і російськомовними піснями, на кшталт "Ніно", "Счастье" тощо.

Співак також заявив, що "частину" коштів передасть на ЗСУ, бо "все має бути прозоро". Але деталей не уточнив.

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Дружина Олега Винника Таюне виступила й сольно, представивши новий трек. Напередодні вона повідомила про прем'єру в інстаграмі – це був її перший допис з 2022 року. А до цього часу співачка не згадувала на своїй сторінці про війну.

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У телеграм-каналі KIRS_TV нагадали, що у своєму першому інтерв'ю під час війни Олег Винник висловлював думку щодо своїх російськомовних пісень. Він казав, що не перекладатиме своїх старих треків. Але й не співатиме їх на концертах.

"Якби я відкрив рота на сцені російською, я б себе просто обблював би", – казав артист у 2023 році. Вочевидь, його цінності змінилися.