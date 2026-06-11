Олег Винник попередив про шахраїв, які виманюють гроші від його імені

Співак Олег Винник, який проживає за кордоном, став жертвою шахраїв. Невідомі використали ім'я артиста, щоб виманити гроші у блогера.

Про це він заявив у своєму тіктоці. Олег Винник записав відеозвернення до шанувальників.

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Як з'ясувалося, близько року тому блогер заплатив гроші людям, які представилися посередниками Винника і пообіцяли організувати інтерв'ю зі співаком. Насправді це були шахраї, і жодного стосунку до артиста вони не мали.

Винник пояснив, що він не бере гроші за інтерв'ю, не продає можливість поспілкуватися з ним і нікого не уповноважував робити це від його імені.

Якщо хтось звертається до вас від мого імені та просить здійснити оплату, переказати кошти чи провести будь-які фінансові операції – знайте, що це шахраї, які не мають до мене жодного стосунку,

– наголосив співак.

Він також додав, що всі офіційні запити щодо інтерв'ю чи співпраці слід надсилати лише через перевірені контакти, розміщені на його офіційному сайті та сторінках у соцмережах.

Напередодні жертвою шахраїв також став Потап. Потапенко заявив, що від його імені шахраї розсилають повідомлення з проханням переказати криптовалюту USDT або брати участь в інших сумнівних схемах.